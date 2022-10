Almeida pregunta a Maestre, Espinar y Ortega si "entiendan la política como la incapacidad para sentarse a hablar"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que se va a dirigir «a todos los grupos políticos» para tratar de negociar el presupuesto de 2023 y ha preguntado a los portavoces de la oposición Rita Maestre (Más Madrid), Mar Espinar (PSOE) y Javier Ortega Smith (Vox) si «entiendan la política como la incapacidad para sentarse a hablar».

En Madrid Río, donde ha presentado las nuevas prestaciones del contrato de limpieza, el primer edil madrileño ha subrayado que la intención del Gobierno «es poder hablar».

«Creo que a ningún madrileño le extraña que se pueda hablar, lo que les escandaliza es que no se pueda hablar, que haya grupos municipales que se nieguen siquiera a hablar sobre los presupuestos. Los madrileños nos preguntarían si no somos capaces de hablar. ¿De verdad se van a negar ustedes a hablar? ¿De verdad la política consiste en que no se pueda hablar sobre los presupuestos para 2023?», ha argumentado el primer edil.

Almeida ha preguntado a Rita Maestre si de verdad, «sin conocer los presupuestos, ya dice que va a votar en contra». A Mar Espinar le ha preguntado si es cierto que, «sin haber visto una línea de presupuesto, ya dice que no se va a sentar a hablar».

«¿De verdad, señor Ortega Smith, usted pone líneas rojas para sentarse simplemente a negociar? Le pido a la señora Maestre, a la señora Espinar y al señor Ortega Smith que piensen en los madrileños y en lo que les dirían los madrileños», ha lanzado a los portavoces de tres de los cuatro grupos de la oposición.