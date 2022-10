Espadas reta a Moreno a informar mensualmente de la ejecución de fondos UE en vez de "confrontar con el Gobierno"

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reprochado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que esté dedicado a «confrontar» con el Gobierno de España, y le ha animado a «comparecer» él mismo o la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, «en la comisión correspondiente» del Parlamento una vez al mes« para informar de »cómo va la gestión de fondos europeos" que recibe la Junta.

«Si lo hace, yo estaría allí para escucharlo», le ha trasladado Espadas a Moreno en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde el también presidente del Grupo Socialista ha acusado al jefe del Ejecutivo de no estar haciendo «lo que debería» el Gobierno andaluz, que es «tomar medidas, iniciativas y políticas de empleo».

Espadas ha defendido que «los fondos europeos son una palanca para crear empleo», y Moreno tiene «la responsabilidad de ser» el presidente de «la comunidad autónoma que más fondos europeos gestiona en España», hasta «5.722 millones del fondo 'Next Generation', de los que depende una buena parte del empleo que se genere en la comunidad», según ha subrayado el líder socialista, que ha pedido al jefe del Ejecutivo que realizara un «balance» de su gestión sobre dichos fondos con datos «ciertos».

Moreno le ha respondido criticando que «renuncia a ser alternativa al Gobierno de Andalucía» y se limite «a criticar», a señalar el problema pero con «propuestas cero», y ha advertido al representante socialista de que «así va a ser difícil reilusionar y reconectar con los ciudadanos andaluces».

En cuanto a los fondos europeos, el presidente ha distinguido, por una parte, los del Feder, el Feader y el Fondo Social, y al respecto ha explicado que en ellos se está «todavía cerrando la etapa del gobierno anterior» socialista correspondiente al marco 2014-2020.

Certificación de fondos europeos

Moreno ha criticado la «mala gestión» del anterior Gobierno socialista sobre dichos fondos, ya que «en cinco años solo se certificaron el 18 por ciento, 1.500 millones de euros», y «134 millones se tuvieron que devolver a Europa por graves irregularidades en la certificación».

Frente a ello, el presidente ha defendido que su gobierno está «acelerando el ritmo de certificación» de esos fondos, de modo que «en 2021 certificamos 1.200 millones, y en el primer semestre de este año 1.360». «Lo que antes se tardaba en hacer cinco años, nosotros lo hacemos en seis meses», ha aseverado Moreno.

Sobre los fondos 'Next Generation', el presidente ha criticado que «la cogobernanza» del Gobierno de España «con comunidades autónomas y ayuntamientos ha brillado por su ausencia», y ha subrayado que la Junta solo puede ser «mera ejecutora» del dinero que le transfiere el Gobierno.

En todo caso, Moreno ha destacado que, en el Presupuesto de 2023 que el Gobierno andaluz aprobará este viernes, se incluirán «5.500 millones de fondos europeos que vamos a destinar a lo importante», y ha dicho que quiere «confiar en que el Gobierno nos deje participar en algo en estos fondos y cumpla el objetivo fundamental en un país descentralizado, que es darle capacidad» a la Junta «para el diseño, la ejecución y la planificación de esos fondos en su territorio para ajustarlo a lo que necesitamos los andaluces y Andalucía».

Espadas a moreno: "despida a quien le da los datos"

En su segundo turno, Espadas ha reprochado a Moreno que «tiene mala memoria», y «no recuerda» que, en la reunión que mantuvo con él en el Palacio de San Telmo a principios del pasado mes de septiembre le llevó un paquete de medidas contra la inflación y la sequía. «Como no las vio, no las recuerda», se ha quejado el líder socialista criticando al presidente, a quien, además, ha recomendado que «despida al que le da los datos». «Si es de Ciudadanos, lo pone en otro departamento», le ha recomendado con ironía.

Y es que, según ha incidido el líder socialista, «los datos que le pasan» a Moreno «no son ciertos, y por eso esa sonrisa permanente» del presidente «y esa complacencia», y frente a ello le ha recomendado «menos presumir, más escuchar y trabajar muchísimo más, porque al final toda la preocupación que le entró hace unos días por la recesión» en la que podría caer Andalucía «se combate trabajando mucho más por la gestión de los fondos europeos y confrontando mucho menos», ha abundado Espadas.

El jefe de la oposición ha afeado a Moreno que ha pasado de querer ser «el presidente del diálogo» a convertirse en unos meses en «el presidente de la confrontación con el Gobierno de España», así como que «parece más un 'influencer' que un presidente».

Además, Espadas ha criticado que, «según el día», Moreno «se disfraza de una cosa, un día de andalucista, y otro día de milagro económico» yéndose a Barcelona y animando en un foro económico «a los CEO catalanes a que se vengan para Andalucía».

Tras ello, ha insistido en subrayar que los fondos 'Next Generation' son «una gran oportunidad para Andalucía» que la Junta «está desaprovechando», y al respecto ha criticado que Moreno «decidió ser el presidente de la confrontación». «Creo que se equivoca», le ha avisado el líder socialista al jefe del Ejecutivo, a quien además ha trasladado que no debería quejarse «cuando es el responsable de gestionar el 86% de los recursos de fondos europeos que tiene Andalucía».

«El problema es que no está gestionando como debería, no tiene un proyecto estratégico para Andalucía, no es capaz de poner en un portal de transparencia las convocatorias de fondos europeos», ha concluido criticando Espadas.

Moreno le ha respondido sosteniendo que sí que leyó los «pocos folios» con propuestas que Espadas le llevó a su reunión de septiembre en San Telmo, e «incluso algunas medidas que nos propuso las hemos aceptado en el Gobierno», pero ha reprochado al líder socialista que «quizá está demasiado tiempo en el Senado y no se da cuenta de lo que se está aquí aprobando» en Andalucía.

Además, el presidente ha remarcado que «los fondos 'Next Generation' llevan un retraso en su ejecución», de forma que, «en los primeros cinco meses del año, el Gobierno de España solo ha ejecutado el 11% de los fondos europeos presupuestados en 2022», por lo que ha pedido a Espadas que «no trate ahora de trasladar un problema que tiene el Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas».

Al hilo, Moreno ha denunciado además que el Gobierno «ha tardado un año y medio en poner en marcha el sistema informático que necesitamos las comunidades autónomas para el control de fondos europeos», y que, además, ese sistema «no funciona a día de hoy, y retrasa la certificación de fondos europeos», por lo que ha instado a Espadas a que «reconozca que el Gobierno tiene un monumental lío» en este asunto.

Finalmente, el presidente ha aprovechado para reprochar a Espadas, en su calidad también de senador, que votase en la Cámara alta «en contra de una iniciativa» presentada por el PP para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez una «rectificación de forma sustancial» de su política de agua y para reclamar más inversiones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. El presidente ha concluido recomendando a Espadas que debería haberse «ausentado» de esa votación en vez de votar «en contra de los intereses generales de Andalucía».