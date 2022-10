Catalina García afirma que el plan para la eliminación de la Hepatitis C "es una inversión en salud"

La Consejería de Salud y Consumo ha presentado este lunes en un acto público dirigido a sociedades científicas y profesionales involucrados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la Hepatitis C el nuevo Plan para la eliminación de la Hepatitis C en Andalucía, del que la consejera, Catalina García, ha resaltado que «es una inversión en salud» ya que «cuanto más éxito tengamos en la curación de la Hepatitis C, menos nuevas infecciones y complicaciones tendremos en el futuro».

En su intervención, García ha recordado también que «la Hepatitis C no suele presentar síntomas hasta fases avanzadas de la enfermedad, por lo que se calcula que miles de personas están infectadas por el virus y no lo saben». Aún así, «hasta el año 2021 han sido tratados en Andalucía con antivirales de acción directa más de 22.600 personas», ha afirmado. Finalmente, la consejera ha incidido en que «todavía queda mucho camino que recorrer y mucho trabajo por hacer, pero una buena cooperación entre todos los sectores, áreas sanitarias y distintos agentes será esencial para alcanzar los objetivos fijados» ya que «ahora más que nunca es fundamental que no perdamos de vista las acciones necesarias para reducir la incidencia, aumentar las capacidades de diagnóstico y mejorar la atención». Plan para la eliminación de la hepatitis c En el Plan se definen cuatro ejes o líneas estratégicas generales sobre las que se articula el plan, junto con dos líneas transversales que son esenciales para el correcto desarrollo e implantación del Plan en Andalucía. Las cuatro líneas o ejes estratégicos que se abordan en el Plan son la promoción de la salud, la prevención y diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia epidemiológica. El objetivo general de la primera de estas líneas es evitar que se produzcan nuevas infecciones mediante la promoción de la salud en la Hepatitis C, priorizando la generación de conocimiento en poblaciones expuestas a condiciones de riesgo y fomentando proyectos locales de intervención. Para ello se desplegarán acciones que fomenten la promoción del conocimiento e interés. En cuanto a la prevención y el diagnóstico se pretende lograr que el 90% de las personas infectadas por Virus de la Hepatitis C (VHC) estén diagnosticadas, y conseguir una incidencia anual menor o igual de 5 por 100.000 habitantes, y menor o igual a 2 por cada 100 personas usuarias de drogas. Para ello se van a establecer estrategias de cribado del VHC diferenciadas para cada grupo de población diana; se va a definir diagnóstico para cada nivel de cribado, con qué herramientas y cuáles se adaptan mejora en cada línea de intervención; y se va a crear una estrategia andaluza de microeliminación del VHC, con especial incidencia en el ámbito comunitario. En lo referente al tratamiento, el Plan tiene como objetivo garantizar la accesibilidad de las personas diagnosticadas, facilitando el acceso universal al tratamiento, simplificando el proceso de derivación a consulta especializada y simplificando también el tratamiento dirigido a población general y grupos vulnerables con escasa adherencia a la consulta especializada. La última de las líneas estratégicas tiene como objetivo establecer mecanismos para conocer la realidad de la incidencia de la hepatitis C en Andalucía en los colectivos de alta incidencia priorizados, incluyendo acciones dirigidas a reforzar los mecanismos de vigilancia epidemiológica con el objeto de mejorar la detección de casos de VHC, incidiendo en los colectivos especialmente vulnerables. Formación e investigación Las dos líneas transversales abordadas en el Plan se refieren a la formación de los profesionales y a investigación e innovación. Así, se elaborará un plan de formación para profesionales involucrados en la gestión de pacientes con esta enfermedad, para que adquieran las competencias necesarias que den respuesta efectiva a las necesidades actuales, y a su vez favorezca la comunicación interna y el grado de implicación de los profesionales. En este punto se incluyen también cuatro objetivos específicos: definir las competencias por perfil profesional de los profesionales involucrados en la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hepatitis C; identificar y definir las necesidades formativas de los profesionales implicados en los distintos procesos; elaborar un itinerario formativo basado en una evidencia actualizada de las mejores prácticas para el manejo de los pacientes; y evaluar el impacto de la formación realizada para la implementación de la mejora continua de la estrategia de formación. Impulsar una I+D+I centrada en la evaluación de intervenciones y la búsqueda de innovaciones para dar respuesta a los problemas actuales de la Hepatitis C en Andalucía es el objetivo de la segunda línea transversal del Plan. Se incluyen también acciones que promueven el desarrollo de proyectos de investigación cuantitativa y cualitativa, el desarrollo de redes de investigación colaborativas/grupos de trabajo multidisciplinares, la difusión de resultados y traslación de estos la práctica.