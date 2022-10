Gobierno municipal presentará su proyecto de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales para 2023 en la Junta del próximo jueves

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid (PP y Cs) presentará la Junta de Gobierno del próximo jueves, 27 de octubre, su proyecto de Presupuestos y Ordenanzas Fiscales de cara a 2023, ha anunciado este viernes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, desde el teatro Fernán Gómez de la capital.

«Estamos cerrando los últimos detalles. En la Junta de Gobierno de la semana que viene vamos a aprobar tanto el borrador de Presupuestos como las Ordenanzas Fiscales, para que puedan comenzar su tramitación», ha expuesto ante los periodistas allí congregados.

Respecto de las Ordenanzas Fiscales, el Gobierno municipal contempla «un escenario en el que se puede producir una rebaja tanto del impuesto de bienes inmuebles (IBI) como de diversas tasas que hay en la ciudad de Madrid».

Pese a que «no están cerrados los detalles por parte del área de Gobierno de Hacienda (capitaneada por Engracia Hidalgo)», Almeida sostiene que «a nadie le puede extrañar» esta propuesta de rebaja impositiva, ya que «es la línea que se ha mantenido a lo largo de los tres años de Gobierno».

«Creemos que es más importante que nunca que los madrileños para afrontar, por ejemplo, la cesta básica de la compra, puedan tener más dinero en su bolsillo y menos en el del Ayuntamiento y, por tanto, que dados los tiempos que se avecinan los madrileños puedan asumir sus necesidades más básicas mediante incentivos fiscales que les van a poder permitir disponer de más dinero», ha explicado a renglón seguido.

Así, Almeida ha señalado que una vez se aprueben «internamente», a continuación serán «puestos encima de la mesa para que los Grupos se sienten a negociar». En este punto ha incidido en que tanto Más Madrid como el PSOE «ya han dicho que no van a negociar absolutamente nada, lo han dicho abiertamente».

Por otra parte, «Vox pone líneas rojas para sentarse a negociar, y no se pueden establecer líneas rojas para hablar». «Los madrileños eso no lo entienden. Otra cosa es que esas negociaciones desemboquen o no en la aprobación de los presupuestos. Demos un mensaje a madrileños de que ponemos el interés políticos propio no por encima del interés general», ha llamado.