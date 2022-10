Lobato (PSOE-M) bromea con el baile de nombres de candidatos al Ayuntamiento de Madrid y no aclara si será Bolaños

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha bromeado este jueves con el baile de nombres de candidatos al Ayuntamiento de Madrid y no ha aclarado si será el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

«A las 8.30 la candidata indiscutible era Pilar Llop, a las 9.15 Félix Bolaños. Yo pensaba que me ibais a dar otro nombre... Hombre, me sorprende que sigáis con la versión de las 9.15 horas. Lo tenemos muy claro y yo creo que lo he dicho públicamente y previamente. La decisión es un asunto de mi responsabilidad y la decisión de a quién vamos a proponer para ese proceso de primarias está tomada desde hace mes y medio. La persona lo sabe y lo tiene claro», ha explicado Lobato en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.

Asimismo, ha asegurado que no han hablado con más personas para instarles a que se presenten al proceso de primarias «porque no ha hecho ninguna falta», porque esa persona que han decidido «tiene todas las características: ambición y ganas de liderar un proyecto de cambio en esta ciudad, una persona querida en el partido».

En dos semanas o veinte días, ha incidido, se procederá a hacer pública la persona que concurrirá a esas primarias, a las que, según ha recordado, se pueden postular otros militantes.