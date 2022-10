Mónica García acusa a Ayuso de hacer pagar a los madrileños "con tiempo" lo que no quieren "con dinero"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Mónica García, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de obligar a los madrileños a pagar «con tiempo» lo que no quieren «con dinero».

«Se tarda un embarazo en tener una cita con un neurólogo, toda la Liga de Fútbol para conseguir cita para un hijo en el otorrino y la gira de Rosalía para ir al neumólogo. El tiempo es vida, usted nos roba el tiempo», ha lanzado en la Sesión de Control del Pleno.

García ha tachado de «chantaje» las listas de espera sanitarias, que ha afirmado que han crecido un 42% desde que Ayuso llegar a ala Real Casa de Correos y ha reprochado que hable de reabrir las urgencias hospitalarias porque hacerlo «sin profesionales no es apertura sino tomadura de pelo».

Para la portavoz de Más Madrid la presidenta juega con «la desesperación de las familias» que están dispuestas a «lo que sea» hasta dejar «todo su patrimonio» para cuidar a sus más cercanos.

En esta línea, ha ejemplificado ese pago con tiempo en que si los jóvenes no pueden pagarse un alquiler «que vivan a 1.30 horas de su puesto de trabajo», si no pueden pagarse un logopeda «que esperen 2 o 3 años para atención temprana» y en el caso de no abonar en la concertada «pues 10 años para tener un colegio público en su barrio». «Los que tienen menos más esperan y la gente corriente merece esperar menos y vivir mejor», ha sentenciado García.

Frente a ello, Ayuso ha tachado de «absurdo» que obligue a los madrileños a esperar y ha cuestionado qué gana «políticamente» con ese supuesto. Asimismo ha insistido en que nadie mira el «rango de la visa» en la Sanidad Pública a la hora de asignar una cita médica.