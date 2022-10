Andalucía, a través de la Fundación Progreso y Salud del centro granadino Genyo, lidera una red europea para la generación de conocimiento, el establecimiento de colaboraciones y el intercambio de ideas en el campo de la edición genómica.

Se trata de una iniciativa denominada Acción COST enmarcada en el programa Horizonte Europa, según ha informado este miércoles la Junta en una nota de prensa sobre esta red, que cuenta con un presupuesto aproximado de 600.000 euros, está dirigida por Karim Benabdellah, científico de la Fundación Progreso y Salud, y cuya línea de investigación se centra en la edición genómica.

El objetivo es, según explica el propio Benabdellah, «reunir a empresas del sector, instituciones académicas, agencias científicas y reguladoras, y asociaciones de pacientes para abordar el desarrollo del conocimiento en este campo de la mejor manera para acelerar su traslación al mercado, a la sociedad y, sobre todo, a los pacientes».

Para implementar y desarrollar las líneas de acción se han establecido ocho grupos de trabajo liderados por profesionales de prestigio en cada una de las temáticas que abordan aspectos como mejora de las tecnologías, transferencia a la clínica, transferencia a la industria, o agencias reguladoras. Se trata de crear sinergias durante cuatro años para poder generar conocimiento en el ámbito de la edición genómica y su aplicación en el tratamiento de las enfermedades, donde se está cosechando buenos resultados.

En este sentido, esta iniciativa de la Unión Europea cuenta con un comité de gestión que actualmente tiene representantes de 22 países, aunque está abierto a la participación de más miembros según se vaya desarrollando la acción. Este comité, coordinado por Benabdellah, analizará y valorará las acciones que serán financiadas, entre las que se encuentran estancias formativas, asistencia a congresos y foros especializados, o medidas de apoyo al desarrollo de la carrera profesional de investigadores emergentes.

«La filosofía de esta acción es que la red vaya creciendo a lo largo de los cuatros años y siente las bases de una comunidad para generar conocimiento concreto en materia de edición genómica». En su laboratorio del centro Genyo, Benabdellah desarrolla distintas líneas de estudio centradas en este ámbito. Recientemente, su proyecto de investigación 'Improvement of «off-the-shelf» allogenic CAR-T cells and associated products', centrado en la inmunoterapia celular aplicada a tumores sólidos, linfoma y leucemia, ha obtenido el primer premio en la categoría de innovación tecnológica de los Premios Zinkinn Andalucía, galardones impulsados por Roche Farma y la Fundación Progreso y Salud.

Liderar esta iniciativa de la Unión Europea supone que la comunidad científica en el ámbito de la edición genómica fije su atención en Andalucía y su sistema sanitario público. Y es que el Gobierno andaluz ha dotado a la región de una serie de recursos e infraestructuras para la I+D+i con el objetivo de estudiar las enfermedades y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología) está orientada a la financiación de redes de investigación e innovación. Sus acciones, ayudan a conectar iniciativas de investigación en toda Europa y más allá y permite a los investigadores hacer crecer sus ideas en cualquier campo de la ciencia y la tecnología compartiéndolas con sus pares.

La edición genómica permite «editar» secuencias de ADN para reparar las mutaciones causantes de las patologías o para mejorar terapias existentes como es el caso de la terapia CAR-T. En concreto, la combinación de la edición genómica con la terapia CAR-T está ofreciendo «resultados muy esperanzadores en el tratamiento de linfomas, leucemias y algunos tumores sólidos».