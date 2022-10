El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado este martes que está a la espera de las explicaciones del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, sobre la destitución del hasta ahora comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, pero ha avanzado que no descarta reprobar al conseller en el Parlament.

«Es la obligación de los responsables del Govern, empezando por el presidente, dar explicaciones, y a partir de aquí tomaremos decisiones. No descarto nada respecto a la posible reprobación del conseller», ha sostenido en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha criticado que Elena y Aragonès no dieran explicaciones este lunes tras anunciarse el cese.

El también líder del PSC-Units en el Parlament ha sostenido que la destitución de Estela representa «una situación muy preocupante y un estreno muy negativo de este Govern» de ERC en solitario, y ha expresado su reconocimiento a la labor de Estela y al conjunto de los Mossos.

Presupuestos

Sobre los Presupuestos catalanes, Illa ha descartado la posibilidad de facilitar su aprobación si el Govern no los negocia con el PSC: «Si no hay un Presupuesto, la responsabilidad es de Aragonès. Llevo un mes diciendo que estoy dispuesto a hablar, y no se me puede pedir además, sin haber ganado las elecciones y habiéndosele roto el Govern, que le vote gratis los Presupuestos. ¿En qué mundo estamos?».

Considera que algunos «plantean hacer cosas clandestinamente» y que el PSC apoye el Presupuesto sin que se evidencie que lo ha negociado con el Govern de ERC, cuando Illa lo que pide es una negociación clásica con el primer grupo de la Cámara, que ha recordado que tiene 33 diputados y más apoyo que Aragonès --tiene los mismos escaños que ERC pero recibió más votos--.

Sobre el encuentro que prevé mantener con Aragonès durante esta semana, ha explicado que aún no se ha fijado fecha: mantuvieron una conversación «muy breve» y el presidente le propuso reunirse después del miércoles pero no se ha agendado todavía --Aragonès comparece el miércoles en el Parlament, y el jueves viaja a Bruselas hasta la mañana del viernes--.

Pge y desjudicialización

El jefe de la oposición, que ha insistido en que no es momento de ir a elecciones, ha pedido al Govern de Aragonès «que se aclare» sobre una negociación presupuestaria, y ha asegurado que no plantea pedir imposibles ni mezclar carpetas para negociar las cuentas catalanas.

«Yo creo que no se deben mezclar libretas. Cuando se habla de Presupuestos, se habla de Presupuestos», ha avisado Illa después de que ERC vinculara este lunes la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al avance de la mesa de diálogo y la desjudicialización del conflicto.

Preguntado por la reforma del delito de sedición, ha garantizado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cumple sus compromisos y que la iniciativa se debe validar en el Congreso: «La mesa de diálogo entre gobiernos están funcionando» y lo que no se ha activado es el diálogo entre partidos catalanes, ha subrayado.

Sobre quién cree que manda en ERC y el papel de su líder, Oriol Junqueras, Illa ha replicado que él debe dirigirse al presidente de la Generalitat y que «quiere pensar» que es quien toma las decisiones sobre el Presupuesto, y ha negado ejercer de puente con el Gobierno central a petición de ERC de cara a los PGE.

«Si hay un diálogo de gobierno a gobierno, el PSC no tiene que hacer de puente de nada. Tengo confianza en mis compañeros del Gobierno», ha añadido y, preguntado por el nivel de ejecución del 16% de lo presupuestado en el PGE para Catalunya en el primer trimestre de este año, Illa ha señalado que es una cifra que se debe mejorar.

Después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera a Sánchez explicar si pactó no aplicar el 25% de castellano en la escuela en Catalunya, Illa ha replicado que «no hay nada más» que el acuerdo que alcanzaron PSC-Units, ERC, Junts y comuns sobre el catalán en las aulas, en el que por primera vez figura el castellano como lengua de uso curricular, ha recordado.