El Consulado Honorario de Ucrania en la Comunitat Valenciana ha organizado este domingo una concentración en València para gritar el «No a la guerra» en solidaridad con el pueblo ucraniano y denunciar los crímenes de guerra que está cometiendo Rusia desde que comenzó una invasión «ilegal» y «bárbara» a Ucrania, ya que, según han reivindicado, «no podemos acostumbrarnos a esta barbarie».

La protesta ha tenido lugar en la Plaza de la Virgen de València donde se ha leído el manifiesto y la ciudadanía ha entonado su himno nacional mientras ondeaban las banderas del país.

Los participantes han coreado lemas como «No a la guerra», «Putin terrorista», «Putin asesino» y «Rusia terrorista», y han mostrado pancartas con mensajes como 'War is not over', 'Russia kills', 'Hoy Ucrania, mañana Europa' y carteles de agradecimiento a diversas localidades de la Comunitat.

El cónsul honorario de Ucrania en la Comunitat Valenciana, Pablo Gil, ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, que «la comunidad ucraniana quiere que los valencianos recuerden el desastre que sucede ahora mismo en la guerra y las víctimas civiles que hay».

No obstante, ha expresado que «también es un día de fiesta y alegría» porque «se junta la comunidad ucraniana, hablamos de decenas de asociaciones repartidas por toda la Comunitat Valenciana que han acogido a los refugiados, han recogido ayuda humanitaria». «Son muy activos y se esfuerzan en la integración de las familias ucranianas refugiadas de la guerra», ha destacado.

Asimismo, Gil ha resaltado que a lo largo del día también se realizarán actuaciones de danzas tradicionales, cantantes y, a las 16.00 horas, un concierto de niños cantores ucranianos que recogen fondos para el esfuerzo humanitario necesario en el país.

"la esperanza está en la victoria"

«La esperanza está en la victoria, ya sabemos que no se puede negociar con Rusia», ha afirmado el cónsul, quien ha agregado que «son esperanzadores los avances del ejército ucraniano y la unanimidad internacional por parte del mundo occidental de que hay que apoyar una democracia frente a una invasión de una dictadura como es Rusia».

Gil ha resaltado que «pasan los días y nos acostumbramos al fenómeno de la guerra, pero no podemos acostumbrarnos a esa barbarie». «Tenemos que seguir ayudando», ha aseverado. «Encaramos un invierno muy duro en el que los rusos, en lugar de utilizar los misiles en el campo de batalla, los utilizan contra la población civil y para destruir infraestructuras», ha censurado, al tiempo que ha recalcado que «eso supone la caída de la cobertura eléctrica en Ucrania, va a haber serios problemas para calentar los hogares en invierno».

En este sentido, ha animado a todo el mundo a participar en la campaña de Juntos por la Vida de recogida de fondos para la compra de grupos electrógenos «para que este invierno no se pase frío en Ucrania».