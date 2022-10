El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha apuntado este jueves a la Junta de Andalucía para pedir «explicaciones» sobre la «interrumpción» del trabajo «serio y riguroso» iniciado «hace años» por la capital hispalense para la conexión con Nueva York, que, finalmente, United Airlines hará con Málaga. «La decisión de la compañía no obedece a criterios de mercado», ha defendido Muñoz, aludiendo, primero, a que Sevilla es «la tercera o segunda ciudad, según el año, en recibir turistas norteamericanos» y, segundo, a que la capital «duplica o triplica» la oferta de plazas en hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios el primer edil hispalense tras confirmarse este pasado miércoles el vuelo Nueva York-Málaga, una decisión, ha insistido, en la que «seguramente, habrá algún factor que haya distorsionado esa decisión empresarial», apuntado a posibles «ayudas que se hayan podido establecer». Una «distorsión», ha abundado Muñoz, sobre la que «será la Junta la que tenga que responder». En cualquier caso, ha aclarado, «con la Junta o sin la Junta, vamos a seguir trabajando por conseguir conexiones aéreas de larga distancia. Tarde o temprano, van a llegar», a lo que ha sumado el hecho de que la mayoría de los turistas norteamericanos que llegan a Sevilla son de la zona de California. «Hay muchas posibilidades en torno a Chicago, Miami, California..», ha enfatizado Muñoz.

«Lo que ocurre --ha manifestado el alcalde-- es que cuando el consejero es de Málaga, el viceconsejero es de Málaga y la secretaria general es de Málaga se corre el riesgo de pensar que el turismo es en Andalucía solo la Costa del Sol». En este sentido, Muñoz ha defendido que el turismo en la comunidad andaluza es «el de las grandes ciudades, el rural y el de ciudades medias, como Úbeda y Baeza», por lo que ha lamentado que «es la segunda vez que nos enfrentamos a una visión muy miope del turismo», en alusión a lo ocurrido con la tasa turística«, donde se cerró el diálogo por parte del consejero Arturo Bernal »por supuestos intereses de la Costa del Sol".

No obstante, el alcalde de Sevilla ha remarcado que «no voy a entender que Málaga compita con Sevilla», instando a «trabajar de manera conjunta» capitales como las dos citadas más Granada y Córdoba, todas implicadas en el proyecto Andalucía Soul. «Málaga no es con quien tiene que competir Sevilla, pero, desde luego, la interrupción de un trabajo serio y riguroso con una consultora americana son otros los que tendrán que explicar el por qué se ha producido una decisión así que no obedece a criterios de mercado».

Por su parte, el consejero de Turismo ha celebrado este jueves la «grandísima noticia» que supone la recuperación de la conexión directa Nueva York-Málaga, que comenzará a operar el próximo junio con tres vuelos a la semana, porque ha considerado que, entre otros beneficios, «traerá a continuación noticias también buenas en otros aeropuertos» de la comunidad. «Recuperamos un vuelo directo que es muy importante para la comunidad y que tiene una doble importancia», ha dicho en una entrevista con Canal Sur Radio, dado que no solo implicará que haya un movimiento de alrededor de 4.000 personas al mes entre ambos aeropuertos, sino que «también supone poner un poco la pica en Flandes que nos hace tener presencia en el tráfico internacional».

United Airlines ha anunciado un nuevo servicio estacional sin escalas tres veces por semana entre el aeropuerto de Málaga y su hub en Nueva York/Newark, a partir del 2 de junio de 2023. United será la única aerolínea que ofrecerá vuelos directos entre Málaga y EEUU. El nuevo vuelo se suma a los servicios diarios sin escalas existentes durante todo el año de United desde Madrid y Barcelona a Nueva York/Newark, los servicios de temporada desde Madrid y Barcelona a Washington Dulles y desde Tenerife y Palma de Mallorca a Nueva York/Newark, así como un nuevo servicio de temporada de Barcelona a Chicago O'Hare, que comenzará el 26 de mayo de 2023.