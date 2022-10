Bailarines, breakers y beatboxers actuarán en distintos lugares de Bilbao con motivo de 25 aniversario del Guggenheim

Bailarines, breakers y beatboxers actuarán en distintos lugares de Bilbao, desde este viernes y hasta el próximo día 17, con motivo de 25 aniversario del Museo Guggenheim.

Según ha informado la pinacoteca, recién llegados de Nueva York para los actos de celebración del 25º Aniversario del Museo, bailarines, breakers y beatboxers sorprenderán a la ciudadanía con actuaciones de danza y música urbana en distintos lugares de Bilbao.

La primera de la actuaciones tendrá lugar este viernes, a las 12.00 horas, en la calle trasera de la Diputación Foral de Bizkaia. Ya a las

18.30 horas los bailarines estarán en el Puente del Arenal y la Plaza del Teatro Arriaga.

El sábado a mediodía el escenario de estos profesionales del baile y la música será la Plaza Nueva. Por la tarde, a las 18.30 horas, se desplazarán al Puente Zubi Zuri y la Plaza Convivencia, ubicada entre las Torres Isozaki.

El domingo la actuaciones se trasladarán a las 12.00 horas a la Plaza del Museo Guggenheim Bilbao. Finalmente, el lunes por la tarde, a las 18.30 horas, habrá una actuación completa en el Auditorio del museo. Esta actividad proviene de la colaboración con el Museo Solomon R Guggenheim de Nueva York, a través del programa Works and Process at the Guggenheim.