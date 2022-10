La Junta ve "desafortunadas" las palabras del presidente del Consejo Andaluz de Médicos: "La conciliación es de todos"

La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, ha calificado este jueves de «desafortunadas» las declaraciones del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Antonio Aguado, sobre la feminización de la sanidad privada, destacando que la conciliación es un asunto que atañe «a todos», y no solo a las mujeres.

García se ha expresado así en una entrevista con Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, en la que ha considerado que las palabras de Aguado «han sido muy desafortunadas». «Esa mañana pues no lo hizo muy bien el señor Aguado, porque dice que quería decir otra cosa», ha señalado antes de subrayar el papel que tanto hombres como mujeres deben jugar para que la conciliación sea una realidad.

«Aquí lo importante es que trabajemos todos en medidas de conciliación no solo para las mujeres, para las mujeres y para los hombres. El trabajo y la igualdad se consiguen absolutamente entre todos. Ése es el matiz que algunas personas todavía no tienen claro: que la igualdad y la conciliación es de todos, no solo de las mujeres, es absolutamente de la sociedad».

En este sentido, ha defendido que desde la administración se pongan medidas para «facilitar esa conciliación y la igualdad».