Un hombre ha fallecido esta tarde tras sufrir un accidente con el tractor en el que circulaba en La Puerta de Segura (Jaén), según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Ha sido un ciudadano el que llamó al teléfono 112, sobre las 13,45 horas, para indicar que un vecino había tenido un accidente con un tractor en una finca de la pedanía de Los Pascuales, cerca de la carretera del mismo nombre. La sala coordinadora avisó inmediatamente a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los Bomberos de Orcera y a la Policía Local.

Los bomberos han confirmado al 112 que el conductor del tractor, del que no han trascendido más datos, ha resultado fallecido y que, finalmente, no estaba atrapado por lo que no ha sido necesario efectuar maniobras de descarcelamiento.