Férriz (PSOE-A) dice que "solo han bastado tres meses" para que "a Moreno se le caiga la careta de moderado"

La vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha señalado este martes que «solo han bastado tres meses para que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, »se le caiga la careta de moderado" tras la aprobación en Consejo de Gobierno de un nuevo decreto ley que contempla modificaciones en la tributación que afecta al IRPF, al Impuesto Sobre el Patrimonio y al canon de mejora de las infraestructuras hidráulicas, el conocido como 'canon del agua', que el Gobierno andaluz va a eliminar en 2023.

En declaraciones a los medios antes de participar en un acto público del PSOE de Huelva en el que ha estado acompañada por la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón y por la secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública de la Ejecutiva Federal socialista, Llanos Castellanos, Férriz ha aseverado que «ya se sabe que cuando la derecha consigue que la mayoría absoluta es cuestión de tiempo que se le caiga del todo la careta con la que pretende engañar a la ciudadanía».

A este respecto, ha lamentado la «falta de voluntad de Moreno» para «ayudar a las familias andaluzas» con «medidas que lleva reclamando el PSOE-A desde hace meses» que «complementen» a las tomadas por el Gobierno central «y que sí han tomado el resto de comunidades autónomas».

«Pero no es que no haya tomado medidas, es que la única medida que se le ha ocurrido al presidente de los andaluces es beneficiar a los ricos de Andalucía, y en esto hay que ser tremendamente claros», ha dicho Férriz antes de reseñar que «a quién le ha bajado los impuestos Juanma 'el moderado' es al 0,2 de la aprobación andaluza, es decir, a los ricos, porque el 99,8 no nos ha tocado ni la pedrea», ha subrayado.

En este punto, ha remarcado que el PSOE-A lo «único que pretendía» es que Juanma Moreno «pusiera encima de la mesa una serie de medidas para ayudar a las familia andaluzas, que lo está pasando mal», al tiempo que ha apuntado que «para eso se necesitaban recursos, que en Andalucía se tienen» además «tener competencias», pero que «faltaba la voluntad». «Voluntad que Moreno ha demostrado que no tiene bajo ningún concepto».

«Este señor el que preside la Junta de Andalucía ha repartido el gordo y otra vez le ha tocado a los que más tienen, a los que menos lo necesitan y, sin embargo, lo vemos votar en contra de medidas del Gobierno de España, que vienen a mejorar los salarios de la gente, a mejorar las pensiones de los mayores, a ayudar a los que tienen una beca, a los que tiene que coger todo el día de transporte público y a los autónomos», ha manifestado la socialista.

En este sentido, ha tachado de «insensible, inhumano e incapaz» al presidente de la Junta que, a su juicio, «ni come ni deja comer» porque «vota en contra de las medidas que toma un gobierno valiente como el de Pedro Sánchez» y que, «sin embargo, aquí no toma medidas y las que toma son para beneficiar a los ricos de Andalucía».

«Explíquenme qué andaluz tiene un patrimonio neto, quitando su vivienda habitual, de 700.000 euros. Y estas la realidad que vivimos en Andalucía y la realidad que vamos a seguir denunciando», ha aseverado antes de señalar que «es más importante que nunca que los andaluces sepan que hay dos formas de gestionar, que está el poder de la gente, el gobierno de la gente y enfrente está el poder de los poderosos, de aquellos que no soportan que haya un Gobierno progresista en España».

Asimismo, Férriz ha subrayado que los socialistas van a «salir a pelear por aquello que le importa y necesitan las personas» que «desde luego no son regalos fiscales a los que más dinero tienen de Andalucía».

Finalmente, la vicesecretaria general de Acción Política y Social del PSOE de Andalucía, ha destacado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «nunca se ha puesto de perfil» a pesar de «gobernar con una pandemia, un volcán el erupción y la crisis generada por la guerra de Putin en Ucrania» poniendo en marcha «diferentes medidas» de ayuda a la población.

"el tocomocho fiscal"

Por su parte, la secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública de la Ejecutiva Federal socialista, Llanos Castellanos, ha dicho que Juanma Moreno fue este lunes a Madrid a «rendir pleitesía a Isabel Ayuso, la verdadera líder de su partido», y «a decir, como alumno aventajado, que iba a copiar el tocomocho fiscal que ya se conoce allí».

En este sentido, ha explicado que habla de «tocomocho fiscal» porque «bajo el pretexto de rebajar, lo que se hace es que en Andalucía se beneficien de la rebaja fiscal 17.000 personas, mientras el resto ven como los servicios públicos se van desmantelando y se van orientando hacia el sector privado».

«Con esta rebaja la gente en Madrid que vive de sus sueldos normales tiene una rebaja de entre cero y once euros al año. A cambio de eso, si necesitas un logopeda para tu hijo, si necesitas refuerzo dentista o si tu hijo tiene algún trastorno alimentario, todo eso te lo pagas tú y, por supuesto, si tienes una necesidad quirúrgica sanitaria, lo que te puedes encontrar es la sanidad por plasma, donde el médico, a través de la pantalla, te hace la consulta. Esto es lo que escondían y esto es lo que sabíamos que iba a venir», ha criticado.

Frente a esto, ha detallado que este martes el Consejo de Ministros ha tomado la medida de apoyar con 172.000.000 euros la atención primaria, «de los cuales 32 millones vienen a Andalucía» y la de «rebajar del 21 al 5% el IVA que se paga en el gas», toda vez que ha lamentado que el PP «se haya negado» a esta medida.

«Y mientras, tenemos este Gobierno central que rebaja, que cuida, que protege, y que decide que hay que cuidar las sanidad de todos aunque no sea su competencia porque no se olvida de los que más lo necesitan», ha concluido.