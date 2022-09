Las entradas generales para el concierto único y exclusivo que David Bisbal ofrecerá el próximo 19 de noviembre para celebrar su 20 años de trayectoria en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo Power Horse Stadium se han agotado en apenas unas horas tras su puesta a la venta en canales oficiales.

Así lo ha trasladado el propio artista a través de sus perfiles en redes sociales. «Estoy emocionado y os espero a todos el 19 de noviembre, en Almería», ha manifestado Bisbal a través de un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en relación este espectáculo que contará con muchas sorpresas y artistas invitados.

El artista afirmó que tiene «la ilusión de un niño» ante este acontecimiento y explicó que el concierto, para el que también se pusieron a la venta entradas especiales 'Experiencia 20 aniversario' el pasado día 1, supone el regreso a su tierra, lo que le permitirá «continuar con el sueño» que inició en 2002 cuando salió de allí.

«Va a haber muchas sorpresas, el escenario será especial, he pedido una plataformas que me acerquen a la gente, siempre había soñado con cantar en el estadio de la UD Almería pero ahora se ha hecho realidad y no me lo creo. Tengo la ilusión de un niño al imaginarme cómo será esa noche», dijo Bisbal en una entrevista en la que se reservó qué artistas le acompañarán esa noche porque «todo se irá sabiendo poco a poco».

El cantante aseguró que nunca se imaginó tener la carrera que ha cosechado y ha elogiado a sus fans y la cantidad de países y momentos que ha experimentado. «Todo me lo ha dado la música. He podido disfrutar de muchos países, tengo unos fans maravillosos en todas partes. Para mí, lo que me da la vida es poder hacer canciones nuevas y generar experiencias con tus seguidores», ha comentado.

Bisbal, que recientemente ha sacado nuevo single 'Tú me delatas', confesó que si se tiene que quedar con una canción de todas las que ha hecho, se decanta por el tema 'Mi Princesa' porque es una balada que «representa muchas emociones». En estos 20 años, Bisbal ha reconocido que ha vivido muchas etapas profesionales y ha recordado cómo fueron sus inicios.

«En los primeros cinco años, la música era muy tropical, con muchos metales, luego vino un sonido más pop con guitarras rockeras y después vino el concepto acústico que celebré en el Teatro Real y luego otros cinco años en el que el 'single market' cobró un protagonismo muy importante con colaboraciones y ahí te podías encontrar sonidos de todo tipo», detalló.

El artista ha colaborado con grandes nombres de la música, tanto del panorama nacional como internacional, como Rihanna, Miley Cyrus, Alejandro Sanz o Raphael, entre muchos otros, aunque ha revelado que si tuviera «una varita» elegiría a Beyoncé.