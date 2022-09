Consorcio de Aguas de Bizkaia sustituirá 400.000 contadores en los próximos 5 años para mejorar la calidad del servicio

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia prevé sustituir unos 400.000 contadores de agua en los próximo cinco años por unos nuevos dispositivos dotados de un módulo de radio acoplados, que permitan conocer el consumo «hora a hora» de sus clientes, tanto para la mejora de la eficiencia en el proceso de prestación del servicio del ciclo integral del agua, como para lograr una mejora en la calidad del servicio.

Para ello, la entidad consorciada ha sacado a licitación, por 19,6 millones de euros (sin IVA), el suministro, intervención, revisión y operación del parque de equipos de medida del Consorcio, enmarcado en el plan de recuperación, transformación y resiliencia-financiado por la Unión Europea-Nextgeneration EU.

Este concurso, para el que se pueden presentar ofertas hasta el próximo 22 de septiembre, contempla la sustitución de unos 80.000 contadores anuales durante los dos próximos años. Además, la licitación incluye la posibilidad de un máximo de tres prórrogas de un año de duración cada una de ellas, por lo que bajo el paraguas de la misma se podrían cambiar unos 400.000 contadores, con un coste estimado para la entidad consorciada de algo más de 49 millones de euros.

En declaraciones a Europa Press, el director comercial del Consorcio, Unai Lerma, ha explicado que mediante este contrato se cambiará gran parte del parque de contadores de la sociedad que, una vez sumados los de Busturialdea de reciente adhesión, se elevan a unas 570.000 unidades.

90% de facturas con lectura real

La sociedad de aguas lleva años sustituyendo los antiguos contadores de lectura visual por nuevos dispositivos de radiofrecuencia. De esta manera, ha logrado que el 90% de las facturas emitidas recojan el consumo real de cada cliente, mientras solo un 10% de las facturas tiene una parte del consumo estimado.

Con la progresiva incorporación de contadores telemáticos se logra también conocer en tiempo real el consumo de cada cliente, para elegir el dispositivo más adecuado para cada tipo de usuario. «No es lo mismo un proceso industrial que usa a diario agua para la fabricación de algún producto, que un cliente que consuma el mismo volumen de agua, pero que lo haga en momentos puntuales a grandes caudales, seguido de paradas», ha indicado Lerma.

Tras precisar que en este segundo caso, el contador se estropea antes por su funcionamiento intensivo puntual, el responsable del Consorcio ha detallado que un dispositivo con módulo de radio que detecte ese gran consumo en tiempo real, permite a la entidad actuar ante posibles incidencias que ello genere, como una bajada de presión a los hogares del entorno de la empresa que absorba ese gran caudal, y solucionar el problema.

Esa información proporcionada por los nuevos aparatos de telelectura es de «gran interés» para la entidad consorciada, ya que posibilita también detectar una demanda intensa puntual, de qué cliente se trata y modular el servicio para garantizar el caudal, con una mayor garantía tanto para las industrias como para los hogares.

Vida útil de contadores

La normativa actual estatal establece una vida máxima de los contadores de hasta 12 años y da cinco años a las gestoras del agua para adecuarse a la ley. Unai Lerma ha señalado que lo habitual es sustituir a los ocho años los contadores de los grandes consumidores, ya que son los que sufren un mayor desgaste, mientras que los dispositivos de los hogares pueden durar más de 12 años.

Para cumplir con esta normativa, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia irá sustituyendo los antiguos contadores por otros con módulos de radio que reflejen «cómo se hace el consumo». Además, se van a detectar «de manera mucho más rápida» fugas de agua. «Ese mismo modelo de radio avisa de la fuga y con la digitalización se puede actuar ante eventos puntuales», ha subrayado.

Las previsiones que manejan los responsables del Consorcio señalan que, una vez adjudicado, el nuevo contrato entre en vigor en enero de 2023 y se empiecen a sustituir unos 80.000 contadores al año.

Esta inversión puede ser objeto de subvención en el marco del PERTE del Agua, en el contexto del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Nextgeneration EU, para el que todavía no hay convocatoria pública, pero se estima que entre en vigor a lo largo de este año, con una dotación de 200 millones de euros a repartir entre los operadores de agua del Estado. La financiación europea en este tipo de inversiones suele sufragar el 60% de los gastos que se consideren subvencionables.

Licitación

Según recogen las bases de la licitación, la evolución tecnológica y el estado del arte en lo relativo a disponer de redes de comunicaciones como la 'red Lora' que está creando Itelazpi en el ámbito de Euskadi, posibilita ya disponer de información relativa a los consumos horarios de los clientes, para la aplicación de inteligencia artificial en procesos de detección del fraude, el cierre de balance hídrico por periodos horarios para la caracterización del agua no registrada (fugas vs robos o subcontaje), facilitando la reducción paulatina del Agua No Registrada, de acuerdo con los planes hidrológicos y la normativa que resulta de aplicación en el sector.

Por ello, el Consorcio de Aguas ha suscrito un convenio de colaboración con Italezpi, S.A. (empresa pública perteneciente al Gobierno Vasco dirigida a la prestación de servicios portadores de señales de radio y televisión y servicios de comunicaciones públicas), en virtud del cual dicha sociedad se encargará de crear una red de comunicaciones Lora en el ámbito geográfico de la entidad consorciada, conforme éste vaya efectuando el despliegue de contadores.

Así, el Consorcio pretende dar continuidad al ya iniciado (por ejemplo, en Urduliz o Markina) despliegue de contadores con módulo de comunicaciones Lora para uso de dicha red y posibilitar la llegada de la información relativa a lecturas horarias (y otro tipo de información que pueda venir suministrada por la «inteligencia» del módulo, como alarmas ante determinados eventos, etc).

Es necesario también que el módulo de comunicaciones pueda ser leído mediante recorrido, en Wireless Mbus, con objeto de garantizar la obtención de la información del contador ante inexistencia de cobertura Lora.

La sociedad de aguas tiene, a su vez, en funcionamiento en dos términos municipales (Etxebarri y Lezama) otras redes fijas de comunicaciones (cuya finalidad es la disposición de lecturas horarias) cuyo proveedor no es Itelazpi y que deben seguir en correcto funcionamiento hasta la finalización de su vida útil.