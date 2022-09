Una chica de 25 años ha denunciado ante la Guardia Civil que el pasado sábado por la noche sufrió un pinchazo mientras se encontraba bailando durante la actuación de una discoteca móvil en la localidad de Parla, ha confirmado a Europa Press una portavoz de la Comandancia de Madrid.

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche al aire libre en la plaza de la Constitución. La víctima informó en sus redes sociales que salió con un grupo de amigas y en un momento dado se quedó sola con una compañera. Cree que fue en ese momento cuando la pincharon pero ella no notó nada entonces. Eso sí, pasado un tiempo comenzó a sentirse mal, no se mantenía en pie y no podía articular palabra, por lo que le acompañaron a casa.

Al despertar al día siguiente, la chica estaba muy mareada, con mucho dolor de cuerpo y sin fuerzas. Y comprobó que tenía un hematoma fruto de un pinchazo en el brazo izquierdo, por lo que acudió al hospital. En ese momento, en el centro hospitalario se activó el protocolo de sumisión química.

La realizaron pruebas y análisis correspondientes de sangre y orina, pero no pudieron detectar ningún tipo de sustancia en su organismo debido al tiempo que había transcurrido desde entonces. Tras ello, decidió poner una denuncia el mismo domingo en el cuartel de la Guardia Civil de Arganda. Ahora, los agentes están analizando las cámaras de seguridad instaladas para intentar dar con el autor o autores del pinchazo.

Guía de actuaciones ante sumisiones químicas

El Ayuntamiento de Arganda del Rey desarrollará una guía de actuaciones para mujeres que sean agredidas por pinchazos para sumisión química que quieren tener lista de cara a las Fiestas Patronales de Arganda del Rey, que se celebrarán del 4 al 12 septiembre.

Así lo expuso el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Hita, en una entrevista con Europa Press. «Evidentemente es un tema preocupante por lo que conlleva con el temor público a los pinchazos, aprovechados para que haya nerviosismo en las mujeres en espacios públicos», añadió, quien ha asegurado que desde el Ayuntamiento están «muy pendientes» de esta problemática.

El regidor argandeño recomendó a los vecinos, además, que estén pendientes de si alguien se «sobrepasa» con ellas y que acudan a los puntos violetas en el caso de que alguien se sobrepase con ellas o a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.