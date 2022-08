EH Bildu pide intervenir los sectores energético e inmobiliario, y que el impuesto a las eléctricas sea estructural

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha apostado este lunes por que se intervengan los sectores energético e inmobiliario, y ha reclamado que el impuesto a las eléctricas no sea una medida coyuntural, sino estructural.

Otegi, en una rueda de prensa en San Sebastián tras la primera Mesa Política del curso político de la coalición soberanista, ha dado a conocer una declaración tras la reunión en que la EH Bildu ha abordado un análisis en profundidad de la situación política.

El líder de la formación soberanista se ha referido al contexto económico, para afirmar que ve necesarias medidas que «impidan la permanente devaluación de los salarios y pensiones de la mayoría social trabajadora vasca». Por ello, apuesta por políticas fiscales y de reparto de la riqueza, así como por la intervención de los sectores energético o inmobiliario.

Arnaldo Otegi ha considerado que medidas como el impuesto a las energéticas «no debe ser una medida coyuntural paliativa y debe ser estructural», y ha instado a intervenir el sector energético y el inmobiliario, «que están desbocados y no atienden a las necesidades de la gente».

«Hay que topar los precios de los alquileres y hacer una política de vivienda que tiene como objetivo que la gente tenga casa», ha afirmado, para añadir que no le sorprenden las declaraciones del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz respecto a los impuestos porque es una posición que claramente refleja un cierto acomodo con el Ayusismo político, con las políticas de no reparto de la riqueza".

Asimismo, ha asegurado que EH Bildu es favorable al impuesto a la banca. «Sabemos que otros tienen dificultades y otros hacen a veces algunos ejercicios y piruetas dialécticas para no decirlo. Probablemente el PNV esté en contra del impuesto y también está en contra de intervenir el mercado inmobiliario. Esa es su opción, la nuestra es la contraria», ha sostenido.

También ha llamado a renovar un pacto sobre la protección de la naturaleza y contra la crisis climática. «La evidencia incontestable del cambio climático necesita medidas de carácter estructural en nuestros hábitos de movilidad, producción y consumo», ha defendido, al tiempo que ha apostado por avanzar en políticas públicas que «consoliden nuestra soberanía energética».

Otegi ha asegurado que la «excepcionalidad» política y socioeconómica actual «hace aún más imperiosa la necesidad de soberanía para nuestras instituciones». «La necesidad de disponer de instrumentos políticos en materia sociolaboral, económica y energética es cada vez más urgente y, por tanto, es imprescindible que en nuestra agenda política adquiera prioridad la configuración de nuevos marcos jurídicos adecuados a las demandas mayoritarias de la sociedad».

Plan de contingencia de euskadi

Preguntado por el Plan de Contigencia Energética que remitirá el Gobierno Vasco al Ejecutivo central, ha considerado que es un ejemplo de que «las decisiones las toman por nosotros, y en todo caso hacemos aportaciones y si se tienen en cuenta o no ya no es decisión nuestra».

En ese sentido, ha criticado que el Gobierno de Iñigo Urkullu «tiene la mala costumbre de no concitar los consensos más amplios posibles para hacer frente a los grandes problemas» ya que el de la energía o el del cambio climático «son problemas de país».

A su juicio, ello exige «un modelo de gobernaza diferente, que tome en consideración el conjunto de agentes del país» y que «se tome en consideración la gravedad del problema» porque «esto no se va a solventar con medidas cosméticas, se necesitan medidas estructurales, que son difíciles, pero que va a haber que adoptar».

«Si los occidentales no nos damos cuenta de que mantener el nivel de consumo que tenemos se carga el planeta, no vamos a poder afrontar el problema con seriedad. Podemos tomar medidas paliativas, pero el enfermo ya no está para paliativas. Tomemos medidas drásticas, no es un llamamiento desesperado, es un llamamiento esperanzado», ha expresado.