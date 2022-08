La película «Cinco lobitos» de la directora vizcaína Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) ha sido seleccionada entre las tres cintas españolas que optarán a representar a España en la próxima edición de los Premios Oscar de Hollywood.

'Cinco lobitos', 'Alcarràs', de Carla Simón y 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen son las tres películas que optarán a representar a España en la próxima edición de los Oscar, la número 95, en la categoría de Mejor Película Internacional.

La actriz María Pedraza ha anunciado a estas tres películas preseleccionadas, acompañada por el presidente de la Academia Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina. Los académicos han elegido las cintas de entre 42 largometrajes estrenados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022.

El próximo 13 de septiembre se anunciará el título que finalmente representará a España en los premios de la Academia de Hollywood. «Ha sido una elección difícil dentro de un buen año», ha explicado el presidente de la academia, Fernando Méndez-Leite.

El año pasado la candidatura española recayó en 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, que no consiguió entrar en las cinco finalistas de los Oscar.

«Cinco lobitos» está interpretada por Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea, Mikel Bustamante y José Ramón Soroiz, entre otros.

El argumento gira en torno al personaje de Amaia (Laia Costa), que acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres (Susi Sánchez y Ramón Barea), en un pueblo costero del País Vasco, y compartir con ellos la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser también hija.