Los empresarios de Huesca alertan del panorama de "incertidumbre" que se abre en el último cuatrimestre del año

El director general de la Confederación de Empresarios de la provincia de Huesca -CEOS-, Salvador Cored, ha apuntado que el aumento del IPC, la carestía de los precios energéticos, o el aumento elevado de los precios de los bienes de consumo de primera necesidad «abren un panorama de gran incertidumbre» para el último cuatrimestre del año.

A ello se suma la sequía que ha motivado que la cosecha no haya sido como se esperaba. «A causa de la sequía, las cosechas no han ido bien, ni frutas, ni cereales, y todo lo que no sea riego no ha tirado adecuadamente y veremos qué pasa con la vendimia, pero tampoco apunta buenos datos». Todo ello «supone un nivel de incertidumbre muy grande y probablemente veremos unas circunstancias económicas negativas».

Cored ha insistido en que «la situación preocupa» y que «se ve complicada» y así se viene reflejando en la generación de empleo, que se ha ido ralentizando en los últimos meses. «La creación de empleo la hemos visto, pero en los últimos meses se ha ralentizado y según la EPA hemos pasado de ser la provincia con menos desempleo a principios de año a estar por encima del número veinte», ha señalado el director general de la CEOS, quien ha añadido que tomando este parámetro como un elemento a tener en cuenta, «la situación se ve complicada».

Así, las empresas oscenses viven esta situación con incertidumbre para recordar que desde CEOS Huesca se ha hecho una encuesta para saber el Índice de Confianza Empresarial. «El desarrollo económico de la primera parte del año ha ido bien, pero ahora la situación es de incertidumbre», ha reiterado.