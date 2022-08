El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha indicado este domingo en relación con la implantación de una tasa turística que le parece

«positivo siempre y cuando tenga consenso con el sector». «Me parece esencial alcanzar ese consenso antes de hacer pronunciamientos públicos».

Así se ha pronunciado De la Torre sobre una información este domingo del alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, en relación con un encuentro de ambos regidores en la capital de la Costa del Sol. El regidor de Málaga ha detallado que «el alcalde de Sevilla sacó el tema de la tasa turística y me preguntó si yo estaba de acuerdo».

«Le dije que yo no lo veía mal, que me parece positivo siempre y cuando tenga consenso con el sector. Me parece esencial alcanzar ese consenso antes de hacer pronunciamientos públicos», ha explicado el alcalde 'popular' de Málaga.

El regidor de la capital hispalense ha argumentado este domingo que «es una iniciativa que el Ayuntamiento de Sevilla lleva planteando desde hace siete años, en el convencimiento de que esta tasa turística no retraerá el turismo y sí en cambio reportará ingresos para la mejora de los servicios públicos y para la promoción de la propia ciudad».

De la Torre ha explicado «por qué yo no lo veo mal; pues porque lo que se obtuviera con la tasa turística se destinaría a la promoción del turismo de calidad y excelencia, lo cual sería bueno para todo el sector turístico», ha reiterado, al tiempo que ha insistido en que «tiene que haber un control del sector sobre este tema y tiene que haber un imprescindible consenso previo con el sector. Él coincidía en que tiene que ser así».

Al respecto, De la Torre ha señalado que «coincidimos, por tanto, en la necesidad de que haya un consenso previo con el sector turístico, y por lo tanto hay que hablar en esa línea».

También ha indicado que el día que estuvo el alcalde de Sevilla en Málaga hablaron de «algunos temas», precisando que «le hablé de la necesidad de financiación de los ayuntamientos, de resolver los problemas de la plusvalía, que el Gobierno de España sea sensible con los problemas de financiación de los ayuntamientos: que compense el descenso de ingresos en materia de plusvalía con el cambio legislativo que ha impulsado, así como los sobrecostes energéticos en iluminación y tratamiento de agua, tanto en abastecimiento como en depuración».

También, según ha detallado De la Torre, «le hablé de los problemas económicos que va a generar la Ley de Residuos y de que la FEMP debería actuar en ese sentido para insistir al Gobierno en ese triple objetivo: plusvalía, energía y residuos».

De igual modo, ha continuado el regidor de Málaga, le pidió que trasladara a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «a quien yo ya me he dirigido, estos temas. También al presidente de la FEMP, con quien ya he conversado al respecto».

«Y eso es todo lo que hablamos: temas financieros, la necesidad de abordar financiación autonómica y financiación local desde el punto de vista nacional y los problemas específicos generados en los últimos tiempos por gestiones del Gobierno, por la crisis energética y por la Ley de Residuos», ha concluido De la Torre.