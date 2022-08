Investigadores del Departamento de Ciencia Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) han presentado del 14 al 20 de agosto diversas comunicaciones orales y en formato flash-póster de sus proyectos en el XXXI Congreso Internacional Hortícola (IHC 2022) que se ha celebrado en Angers (Francia).

Este encuentro ha reunido a investigadores de todo el mundo y es el evento científico más importante que se organiza cada cuatro años relacionado con la horticultura bajo los auspicios de la Sociedad Internacional de Ciencia Hortícola (International Society for Horticultural Science, ISHS).

El programa científico del congreso está estructurado en 25 simposios con conferencias magistrales, presentaciones orales y de póster electrónico, ha informado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

El CITA ha dado a conocer la comunicación 'Evaluación de la diversidad en el pardeamiento de la pulpa en colecciones de germoplasma de manzana mediante análisis de imagen' (Assessment of flesh browning diversity in apple germplasm collections phenotyped by image analysis) en la que han intervenido Ana Pina, Francisco Javier Bielsa, Lourdes Castel, Patricia Irrisari y Pilar Errea del CITA junto con los investigadores de la Universidad Pública de Navarra (UPNA): Carlos Miranda Jiménez, Julia Arellano, Ana Valencia, Jorge Urrestarazu, y L. Gonzaga Santesteban.

También Ana Pina, Francisco Javier Bielsa, Patricia Irrisari, y Pilar Errea del CITA junto con Carlos Miranda, L Gonzaga Santesteban y Jorge Urrestarazu, de la UPNA, han presentado el póster 'Expresión diferencial de enzimas clave involucradas en el pardeamiento de la pulpa del manzano' (Differential expression of key enzymes involved in fruit flesh browning in apple).

Erica Fadón del CITA ha colaborado en la comunicación de dos pósteres, titulados 'Regulación genética y epigenética de la latencia de Prunus Avium L: Diseño de un modelo conceptual' (Genetic and epigenetic regulation of dormancy in Prunus Avium L.: Designing a conceptual model) con Esteban Soto, Eduardo Fernández y Eike Luedeling de la Universidad de Bonn; y 'La hipometilación del AND inducida por 5-azacitidina promueve la liberación de latencia en Prunus Avium L.' (DNA hypomethylation induced by 5-azacytidine promotes dormancy release in Prunus Avium L.), junto con Esteban Soto, Eduardo Fernández y Thorsten Kraska.

Diversidad europea de la zanahoria

Igualmente, se ha mostrado la comunicación oral 'Explorando la diversidad europea de la zanahoria a través de las asociaciones públicas y privadas en el proyecto EVA Carrot' (Exploring european carrot diversity through public private partnerships in EVA Carrot), en la que ha colaborado Cristina Mallor del CITA junto con los investigadores Emmanuel Geoffriau, Sandra Goritschnig, Paolo Pagan, Arnaud Thabuis, Juliette Chevalier, Annette Hägnefelt, Nicoletta Bertolin, Sylvia Salgon, Micha Groenewegen, Aurélie Ingremeau, Paul Heuvelmans, Thomas Nothnagel, Violeta Lopes, y Charlotte Allender.

Juliana Navarro y David Gimeno del CITA, junto con Azucena González Coloma del Instituto de Ciencias Agrarias (CSIC) han presentado la comunicación oral 'Cultivos de Plantas Aromáticas y Medicinales en secano de España-Aragón. Una alternativa para los agricultores' (MAP crops in dryland of Aragon-Spain: an alternative to farmers) y el póster 'Producción de aceites esenciales de diferentes especies en dos localidades de Aragón' (Production of essential oils from different species in two localities of Aragón).

Además, Juliana Navarro ha sido miembro del comité científico del simposio de plantas aromáticas y medicinales que se ha celebrado en este congreso.