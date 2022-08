El diputado de Junts en el Parlament Jaume Alonso-Cuevillas ve posible que se produzca una escisión en su formación, aunque «no más que en otros partidos» como ERC, CUP, los comuns y Cs debido a las distintas corrientes dentro de estas formaciones y los cambios en el panorama político.

En una entrevista este jueves en 'El Món' recogida por Europa Press, ha asegurado que hubo «más riesgo» de escisión en Junts antes de la primera parte del congreso de Junts en Argelers-sur-Mer (Francia), donde cree que se hizo un esfuerzo para lograr unidad con la nueva dirección.

Preguntado por si la suspensión parlamentaria de la presidenta de Junts, Laura Borràs, puede generar una escisión, ha replicado que no se trata «tanto del episodio Borràs» como del hecho de que hayan primado los intereses de partido por encima de los del independentismo, a su juicio.

Según ha explicado, la Ejecutiva decidirá cómo actuar ante la suspensión de Borràs después de las vacaciones: «Junts no ha tomado ninguna decisión porque no ha habido tiempo. La única decisión que se ha adoptado es dejar claro que Laura Borràs no dimitirá».

Por otro lado, ha sostenido que el voto a favor de ERC y la CUP a la suspensión de Borràs ante su juicio por presunta prevaricación y falsedad documental es «la constatación muy importante de esta falta de lealtad entre los partidos que se supone» que son compañeros de viaje, en sus palabras.

«Pero no es la única cosa preocupante. Tanto o más preocupante es el hecho de que ERC, cada día de forma más clara, se ve que ha renunciado al objetivo de independencia a corto plazo y ya lo sitúa hacia el año 2050», ha añadido.

Continuidad en el govern

Cuevillas cree que Junts debe analizar los resultados del pacto de Govern y consultar a la militancia sobre su continuidad, tras el «torpedeo a la línea de flotación de este acuerdo, que se basa en la confianza y en la lealtad entre los socios» que cree que suponen la suspensión de Borràs y la estrategia independentista de ERC.

Ha rechazado avanzar qué votará a si Junts debería salir del Govern, pero ha avisado de que constata «mucha indignación en la calle por dos motivos: por la deslealtad con los socios de Govern con nosotros y por la renuncia a la independencia».

Aunque no hay calendario, ha afirmado que el debate sobre el papel y continuidad de Junts en el Govern debería producirse antes de que termine el año, y que está «convencido de que la presión de las bases será tan fuerte que no será posible intentar posponerlo».

Barcelona

Preguntado por si será alcaldable por Barcelona, ha dicho que tras la renuncia de la exlíder de Junts en la ciudad Elsa Artadi recibió muchas llamadas que le animaron a «dar el paso», pero que no tomará una decisión hasta hablar con el expresidente de la Generalitat y de Junts Carles Puigdemont.

En cuanto a su proyecto para Barcelona, Alonso-Cuevillas ha sostenido que hay que «descolauizarla», mejorar la limpieza, la seguridad y el tráfico, que a su juicio ha convertido la ciudad en una ratonera, ha dicho textualmente.