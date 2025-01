La Audiencia Provincial de Madrid ha reconocido a LALIGA la potestad exclusiva sobre la marca 'EL CLÁSICO', dejando sin efecto la anterior resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que había autorizado el registro de la marca a favor de Real Madrid y FC Barcelona.

Ahora la Audiencia Provincial de Madrid da la razón a LALIGA y de esta forma deniega a ambos clubes el registro de la marca, argumentando que "el carácter predominante del elemento denominativo y de la expresión 'EL CLÁSICO' hace que debamos concluir que existe una elevada similitud desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual en los signos en conflicto".

Además, se señala que "no se comparte la valoración que se hace en la resolución recurrida en relación al carácter descriptivo de estos términos. No son descriptivos porque no guardan relación con los productos y servicios a los que se pretenden aplicar".

Concluye la sentencia indicando que "las anteriores consideraciones nos llevan a concluir la existencia de un alto grado de similitud entre los signos desde el punto de vista denominativo, fonético y conceptual lo que, unida a la identidad aplicativa, nos lleva a concluir que el signo que se pretende registrar incurre en la prohibición regulada en el art. 6.1 b) LM, ya que el consumidor puede pensar que los productos y servicios identificados tiene el mismo origen empresarial".

Esta resolución en los tribunales se suma a la conseguida por LALIGA también en Arabia Saudí por el mismo asunto hace unos meses. La Saudi Authority for Intellectual Property, la homónima de la OEPM en el reino árabe, rechazaba que los clubes blanco y culé pudiesen registrar marcas que incluyesen la denominación 'ELCLÁSICO' en ese país, fallando así a favor de la patronal del fútbol profesional español.