The Core, la escuela de referencia en formación audiovisual, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, prepara para los días 16, 18 y 21 de enero sus próximas jornadas de puertas abiertas con una metodología disruptiva que fusiona tecnología de vanguardia y un enfoque interactivo sin precedentes. La institución apuesta por formatos como el 'streaming live' para aprovechar al máximo su infraestructura audiovisual y técnica a la hora de mostrar el campus a los nuevos estudiantes, creando experiencias inmersivas tanto online como presenciales.

A través de una nota de prensa, la escuela informó de que ha diseñado "un formato híbrido que pone en valor su músculo técnico y su compromiso con la excelencia audiovisual".

Mediante retransmisiones en directo y contenido pregrabado, las sesiones permitirán a los participantes sumergirse en el universo de The Core desde cualquier lugar del mundo. Así, habrá 'streaming live' a través de YouTube. La transmisión de las jornadas online se realizará con imágenes y sonido de alta calidad, utilizando un formato que incluirá presentaciones y demostraciones de los espacios.

También un 'stage lab interactivo' al final de cada sesión con los expertos de los diferentes departamentos que responderán en vivo a las preguntas del público.

Además, las jornadas incluirán testimonios de estudiantes actuales y un campus tour en el que se recorrerán las instalaciones.

El día 16 de enero la sesión se realizará online y estará centrada en programas de Máster, al igual que el 21 de enero, que se enfocará en FP de Grado Superior, Grado Universitario y Másteres. Por su parte, el 18 de enero se hará de manera presencial, sobre FP de Grado Superior, Grado Universitario y Máster.

INNOVACIÓN

En The Core, "el impulso constante del talento y la apuesta por la innovación son pilares fundamentales". Estas jornadas de puertas abiertas son un reflejo del compromiso de la escuela por formar a futuros líderes del sector audiovisual y creativo, conectando tecnología, creatividad y excelencia académica.

"En The Core, no sólo formamos profesionales, sino que también les proporcionamos las herramientas y el entorno necesarios para que desarrollen todo su potencial. Innovamos constantemente para adaptarnos a las necesidades del sector y de nuestros estudiantes", explicó Mercedes Agüero, decana de The Core.

A su juicio, "estas jornadas son una oportunidad para mostrar cómo la tecnología y la creatividad convergen en nuestra escuela, marcando la diferencia en la formación de los futuros líderes audiovisuales".

The Core forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta. Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia. Cada año, más de 150.000 estudiantes procedentes de 100 nacionalidades distintas se forman a través de sus escuelas de negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional. Para más información, visita https://www.thecoreschool.com.