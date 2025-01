En 1978, el nacimiento de Louise Brown, la primera bebé concebida mediante fecundación in vitro (FIV), supuso un logro. Encabezado por Robert Edwards, ofreció esperanza a miles de parejas que afrontaban la infertilidad. Desde entonces, los avances científicos han permitido el desarrollo de numerosas técnicas como la Microinyección Intracitoplasmática de Espermatozoides (ICSI), la vitrificación de óvulos, el diagnóstico genético preimplantacional o, más recientemente, la incorporación de la inteligencia artificial en la medicina reproductiva.

Aquella FIV comenzó como una técnica experimental que requería superar importantes retos biológicos y sociales. Edwards, junto con el ginecólogo Patrick Steptoe, enfrentaron críticas y escepticismo durante sus investigaciones. Pero su persistencia fue reconocida en 2010, cuando Edwards recibió el Premio Nobel de Medicina. Un galardón de prestigio internacional que, según el doctor Antonio Pellicer, experto en medicina reproductiva y presidente ejecutivo del Consejo de Administración de IVI RMA Global, "reflejó la importancia de su hallazgo y de sus estudios".

"Recuerdo la figura del profesor Bob Edwards, ya que participó en diversos eventos que organizamos. Era un hombre brillante que nos llenaba de ideas. Fue determinante porque de alguna manera marcaba las líneas de investigación. Lo suyo trascendió y pasó de ser una investigación básica a una aplicación médica de primera magnitud", comentó.

De hecho, en la actualidad, la FIV se ha convertido en una técnica estándar en fertilidad, especialmente en países como España, donde aproximadamente el 10% de los niños nacen hoy gracias a esta metodología. "Este es el mérito de una persona inteligente que hizo una contribución brutal a la humanidad", indicó Pellicer. Gracias a Edwards se sentaron las bases para seguir creciendo y revolucionando la medicina reproductiva.

INNOVACIONES

Con el paso de los años, la FIV ha ido evolucionando para ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades individuales de cada pareja. En los años 90, la introducción de la ICSI permitió superar casos de infertilidad masculina, ampliando el alcance de los tratamientos. O en los años 2000 la vitrificación de óvulos, que proporcionó a las mujeres la posibilidad de preservar su fertilidad y elegir cuándo ser madres con una técnica rápida y eficiente y que se puede usar también para preservar esa maternidad en casos oncológicos.

Posteriormente, el diagnóstico genético preimplantacional permitió detectar enfermedades hereditarias en los embriones antes de su transferencia, mejorando significativamente los resultados. También hay que destacar el primer trasplante uterino en 2014, una opción innovadora para mujeres sin útero, permitiéndoles llevar un embarazo a término tras un trasplante.

Unos resultados con los que el doctor Edwards se mostraría muy sorprendido hoy en día. A ello se ha unido en la última década la inteligencia artificial (IA), que está transformando ya la medicina reproductiva. Herramientas basadas en algoritmos que ayudan a los especialistas a tomar decisiones clínicas más precisas y personalizadas.

Emprender el camino hacia la maternidad no es tan fácil como se puede creer. Ejemplo de ello son las palabras de Lucía Kothny, que tuvo que recurrir a tratamientos de fertilidad para cumplir su sueño de ser madre. "Me doy cuenta de que no me quedo embarazada de forma natural y decido acudir a mi ginecóloga de toda la vida, que me dice que no creía que hubiera problema, pero que por si acaso fuera a hacer una revisión en un centro de fecundación in vitro."

Un paso que acabó cambiando su vida: "Nos pusimos en funcionamiento para ir viendo qué me podía ocurrir y es la mejor decisión que pude tomar, puesto que tengo a mi hija, un regalo de vida. Considero que la medicina y la ciencia avanzan para darnos oportunidades en mil campos, especialmente en el de los tratamientos de fertilidad," añadió.

UN FUTURO PROMETEDOR

Aunque los avances en medicina reproductiva son impresionantes, el futuro ofrece otros retos, pero también posibilidades. La combinación de inteligencia artificial, genética avanzada y tecnologías emergentes seguirá redefiniendo aún más este campo. Sobre todo, porque cada vez se retrasa más la maternidad, lo que genera nuevas necesidades.

Casi cincuenta años después del nacimiento de Louise Brown, el legado de Robert Edwards continúa vivo. La medicina reproductiva no sólo ha transformado vidas, sino que también demuestra cómo la ciencia puede superar barreras que parecían insalvables.