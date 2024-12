El museo LEGENDS recibe a un grupo de personas mayores en el marco de los Talleres de Reminiscencia

Un grupo de personas mayores que viven en la Residencia Ballesol de Alcobendas (Madrid) visitaron el museo LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, la mayor exposición futbolística del mundo, en el centro de Madrid y, de esta forma, poder revivir algunas de sus memorias a través del fútbol.

Una visita que está enmarcada dentro del proyecto ‘Talleres de Reminiscencia a través del fútbol’, que la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y la FUNDACIÓN LALIGA desarrollan en colaboración desde hace más de un año, y que trata de estimular y recuperar aquellos recuerdos asociados a la infancia, la juventud y la madurez a través del fútbol, de personas mayores, con o sin deterioro cognitivo, daño cerebral o problemas de salud mental. Acompañados por cuidadores del centro y de familiares, así como de los dinamizadores y exfutbolistas Manolo Rubio y Marcelino Pérez, varios usuarios de este taller han tenido la oportunidad de ver de cerca recuerdos y momentos más memorables del fútbol de su época. Algunos de ellos mostraron sorpresa y añoranza con las reliquias expuestas. Una de las visitantes, Carmen, gran aficionada a los deportes, reconocía que «todo esto que veo yo lo he vivido» y remarcaba que cuando se trata de fútbol «siempre me alegro cuando los equipos españoles ganan». Olga de la Fuente, directora de la FUNDACIÓN LALIGA, ha señalado que «la fuerza de nuestro fútbol es atemporal, une a personas de muchísimas edades y en este caso sirve para reavivar todos los recuerdos, experiencias y momentos tan bonitos de la vida de estas personas. Estoy muy emocionada porque a través de los Talleres de Reminiscencia que hemos desarrollado, ellos van haciendo su libro de vida a través del fútbol y te van transmitiendo esas emociones y experiencias vividas. Esta visita al museo también es un espacio de convivencia, un punto de encuentro para que salgan de la residencia, para que interactúen y tengan ese sentido de comunidad». Por su parte, Roberto Solozábal, vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV) y exjugador del Atlético de Madrid, ha comentado que la idea «es que las personas mayores que participan en los talleres recuerden momentos de su vida a través del fútbol. El fútbol es una excusa, pero lo que hace es aflorar recuerdos de toda su vida. Eso genera unos sentimientos muy bonitos a todos ellos». Durante la presente temporada se realizarán un total de 40 ‘Talleres de Reminiscencia a través del fútbol’ repartidos en multitud de ciudades españolas, y con el apoyo de las Asociaciones de Veteranos de los clubes de LALIGA, demostrando de esta manera el firme compromiso del fútbol profesional con este colectivo de personas y la importancia de su visibilidad y cuidado. EL MUSEO LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, presenta la mayor colección interactiva de piezas y objetos originales de la historia de fútbol con 600 reliquias que hacen un recorrido completo con los hitos más recordados del deporte rey. Su ubicación, en plena Puerta del Sol de Madrid, ofrece a los visitantes una oportunidad de rememorar aquellos partidos o momentos decisivos del fútbol mundial, conocer de cerca la historia de algunas de las leyendas del deporte más destacadas y sumergirse en experiencias audiovisuales únicas relacionadas con el fútbol. Actualmente LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, acoge una exposición temporal sobre fútbol femenino, en la que se puede observar la historia de las pioneras y actuales figuras del fútbol femenino, su evolución y contribución al crecimiento y popularidad del fútbol en España y a nivel internacional. Además, en la última planta del museo se encuentra LALIGA TWENTYNINE'S, un espacio que fusiona la pasión por el fútbol con una oferta gastronómica de alta calidad. Inspirado en los valores y emociones que despierta este deporte, el establecimiento ofrece un ambiente donde los aficionados pueden vivir el fútbol desde una perspectiva diferente, combinando el entretenimiento deportivo – con numerosas pantallas en las que ver los partidos de fútbol de LALIGA y otras competiciones deportivas- con una exquisita propuesta culinaria y con una terraza con vistas a la Puerta del Sol. El menú de LALIGA TWENTYNINE'S rinde homenaje a la diversidad y riqueza de la cocina española e internacional, con platos innovadores que reflejan la multiculturalidad presente en el mundo del fútbol. Además, su decoración temática y su ambiente moderno crean el escenario perfecto para que los comensales compartan su afición mientras disfrutan de eventos en directo, encuentros con personalidades del deporte y otras actividades relacionadas con el fútbol. (SERVIMEDIA)

13-DIC-2024 13:40 (GMT +1)

S/gja (C) SERVIMEDIA. Esta información es propiedad de Servimedia. Sólo puede ser difundida por los clientes de esta agencia de noticias citando a Servimedia como autor o fuente. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la distribución y la comunicación pública por terceros mediante cualquier vía o soporte.