El Premi Catalunya d’Ecodisseny mantiene su apuesta por el reciclaje y la sostenibilidad tras más de 20 años

El Premi Catalunya d’Ecodisseny, impulsado por la Agència de Residus de Catalunya, lleva más de dos décadas incentivando el ecodiseño y la sostenibilidad entre el tejido productivo catalán, a través de una convocatoria bienal que ha reconocido proyectos de más de 100 diseñadores, fabricantes de productos y estudiantes de todo el territorio.

En un contexto donde la sostenibilidad es cada vez más prioritaria, estos galardones creados en 2001 por la Generalitat de Catalunya son pioneros en el reconocimiento de productos --en el mercado o en desarrollo-- diseñados, fabricados o ejecutados en Cataluña y que integran consideraciones para mejorar el comportamiento ambiental a lo largo de su ciclo de vida.

El premio impulsado por el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, con la secretaria técnica de la Agència de Residus de Catalunya, reconoce especialmente la implementación de estrategias de ecodiseño y su contribución a la economía circular, y destaca la calidad del diseño y la innovación como factores clave.

Desde su creación, ha contribuido a que diseñadores, fabricantes de productos y estudiantes de toda la región sean distinguidos por el desarrollo de productos y proyectos que minimicen el impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida, impulsando la transición hacia un modelo de producción y consumo más responsable.

MÁS DE 100 PREMIADOS

Durante estos más de veinte años de recorrido, se han premiado las iniciativas de más de 100 diseñadores, fabricantes y estudiantes que han acabado convirtiéndose en auténticos referentes en sus respectivos sectores. Entre ellos, destacan casos de éxito como el de Cocoro, proyecto que consiguió innovar en el sector de la salud íntima femenina con su propuesta de ropa interior reutilizable que absorbe la menstruación.

Otra de las iniciativas galardonadas, concretamente en el año 2019, fue Infinit Denim Back to Eco, presentada por la Asociación By My Eco. Esta apuesta por la fabricación de hilo y tejido de alta calidad producidos con un 65% de fibras recicladas, una parte de las cuales eran restos de tejanos posconsumo de su taller.

El reciclaje y el ecodiseño ha llegado a todo tipo de sectores productivos. En 2011, la empresa ZICLA supo cómo integrar estos aspectos medioambientales en el ámbito de la movilidad urbana. La compañía se proclamó ganadora gracias a una plataforma que mejoraba la accesibilidad en las paradas de autobús, fabricada totalmente con plástico reciclado y reciclable (PVC) procedente del recubrimiento de cables eléctricos, persianas y tuberías.

20 AÑOS DE RECICLAJE

La primera edición del premio tuvo lugar en 2001, bajo el nombre Premi Disseny per al Reciclatge. La iniciativa nació de la necesidad de dar salida a los materiales reciclados que se obtenían a partir de la recogida selectiva de los residuos municipales, industriales y de la construcción. Del mismo modo, buscaba incentivar que los nuevos productos se diseñasen pensando en un futuro reciclaje y que generasen la mínima cantidad de residuos.

En 2015, el premio cambió su nombre para adoptar el actual. Esta transformación se hizo con el propósito de que los productos integrasen los nuevos aspectos ambientales que han ido apareciendo a lo largo de los últimos veinte años, como pueden ser el consumo de agua y energía o las emisiones a la atmosfera, entre otros.

En este sentido, el Premi Catalunya d’Ecodisseny es uno de los pioneros en España, ya que reconoce la innovación en el diseño sostenible desde hace más de 20 años, destacando como referente en la promoción de soluciones que integran sostenibilidad y creatividad. En 2025, los galardones celebrarán una nueva edición.SER

