Nadal: «Arabia Saudí ha tomado la decisión correcta con el deporte»

Rafael Nadal, embajador de tenis en Arabia Saudí, decisión que fue muy controvertida cuando se dio a conocer el pasado verano, afirmó en la capital Jeddah. «Arabia es una región que se ha abierto al mundo en los últimos años, así que mi objetivo y mi motivación es acercar el tenis a las nuevas generaciones. Por supuesto que no se puede hacer nada de cero a cien porque la cultura y la población no pueden absorber todos estos cambios en un corto período de tiempo, pero estoy muy contento de ver a jóvenes jugando al tenis, practicando el deporte, y creo que es la decisión correcta», afirmó el ganador de 22 Grand Slams en una entrevista concedida a Arab News.

Nadal no descartó ser entrenador en un futuro, pero matizó: «Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años». En la tercer ocasión que visitaba el país asiático, el extenista mallorquín explicó: «Esta vez pude visitar el casco histórico de Jeddah. Y trato de recibir toda la información, de conocer realmente la información de las personas que realmente viven aquí, y de las personas que viven aquí y no son sauditas. Por eso es importante entender cómo son sus vidas aquí, siendo de una parte diferente del mundo. Respecto a la apertra del país al exterior a través del deporte, Nadal explicó que «tener todos estos grandes eventos aquí anima a la población joven a practicar y hacer deporte y esa es una gran noticia. Una comunidad deportiva es una comunidad sana y creo que el país avanza en esa dirección».