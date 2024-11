Nadal merecía otro final... y Nadal merecía otro homenaje. El mejor deportista español de la historia no puede poner el punto y final a su legendaria carrera profesional en un acto montado deprisa y corriendo pasada la medianoche, con butacas vacías, en una televisión privada y sin Djokovic ni Federer... La eliminación de España les estalló en la cara. La organización no estuvo a la altura del acontecimiento. Montar un video con cuatro ex-futbolistas y regalar una foto enmarcada no es la mejor despedida para el más grande.