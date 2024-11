El mallorquín Rafael Nadal volvió a tomar el protagonismo al final del encuentro con la organización del homenaje que estaba previsto que se llevara a cabo si España perdía ante Países Bajos. En caso de victoria se hubiese celebrado el viernes, pero el destino quiso que fuera tras una derrota. El acto se inició con Rafa en el centro de la pista con todas la miradas depositadas en él, aunque con la cara de circunstancias tras la derrota.

En las pantallas gigantes se podía leer «gracias Rafa» y los aplausos inundaron el Martín Carpena. «Las gracias las tengo que dar yo a tanta gente que es difícil. Empezaré por los que están hoy aquí. El público. Han sido 20 años de carrera profesional y me habéis llevado en volandas en los buenos y malos momentos he podido vivir con todos vosotros, quiero generaliza, a toda España y al mundo. Muy afortunado de recibir tanto cariño por parte de todo el mundo», empezó manifestando Rafael Nadal ante un público entregado.

«Quiero continuar agradeciendo al equipo de Holanda y felicitar a todo el equipo español el haber podido vivir la ilusión que tenía de jugar la Davis, no ha salido como queríamos querido, quisiera ayudar más de lo que he hecho y he ayudado lo que he podido. Agradecer de corazón poder pasar estos últimos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más emocionantes de mi carrera los he vivido con muchos de los que estáis aquí. Ha sido un increíble privilegio y honor, lo hemos disfrutado y ahora os toca seguir viviéndolas a vosotras. Seguro que así será».

El tenista de Manacor indicó también que «uno no quiere llegar a este momento, no estoy cansado de jugar, el cuerpo no quiero jugar más y hay que aceptar la situación. Sinceramente me siento un superprivilegiado, he podido hacer de uno de mis aficiones mi carrera y solo puedo dar gracias. Gracias a mi familia, a mi equipo, amigos, habéis sido una parte inolvidable de mi vida durante estos años. Creo en la continuidad en mantener a la personas que te quieren y que tu vida sea mejor. Por eso he mantenido a mi equipo y hemos mantenido una relación personal más allá de lo profesional».

«Agradecer a todos los que en algún momento han estado a mi lado, federación, ayudas, patrocinadores que me han acompañado en el camino, sin excepción, gracias por la confianza y el apoyo de compañías muy importantes me han hecho sentir seguro y muy bien.

También tuvo palabras para los medios de comunicación. «Habéis estado conmigo a mucha gente del prensa viajando conmigo, me he sentido muy bien tratado por vosotros y que ha habido siempre con todos una relación de respeto y aunque hagáis vuestro trabajo y yo el mío aprecio todo lo que habéis hecho y la historia que he tenido con momentos malos, pero la mayoría han sido buenos e inolvidables, habéis sido también parte de mi historia».

También agradeció a la federación internacional, nacional y a la balear el trabajo realizado y confía en «seguir siendo un buen embajador para el tenis. Es lo que intentado de verdad toda mi vida, esforzarme para ser mejor, cumplir objetivos y hacerlo desde el respeto y la humildad. Desde valorar todas las cosas buenas que me han ido pasando. He intentado algo que para mí es muy importante, ser buena persona, espero que así lo hayáis percibido. Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo encontrado muchos amigos en el camino. Mucha gente a la que tengo que agradecer es difícil acordarme de todos, pero me voy con la tranquilidad de que alguna manera he dejado un legado tanto deportivo como personal. Muchas gracias por todo.

«Las últimas palabras son para mi familia que no me han fallado nunca, cuando iban bien me mantenían con los pies en el suelo no me han dejado levantar nunca y eso hace que el momento de hoy sea más fácil que llevar, viene ahora un proceso de adaptación y estoy tranquilo porque he recibido una educación que me permite encarar lo que viene con tranquilidad. Tengo a una gran familia alrededor que me ayudan en todo lo que necesito».

Al final el tenista también se emocionó al escuchar las palabras de grandes amigos y compañeros suyos que fueron encadenándose una tras otra en un vídeo especial, Rodri, Casillas, Raúl, Serena Williams, Murray, Djkovic, Conchita Martínez, Roger Federer, Iniesta, Del Potro, Beckam y Sergio García. Un ramillete de ilustres que no quisieron fallar aunque fuera con sus palabra en el homenaje a Rafa.

En nombre de todo el mundo del tenis habló de él David Ferrer, Capitán de la Copa Davis y que habló de él en los siguientes términos. «Hablar en el nombre del tenis español, sabes muy bien lo que has significado para este deporte y no me quiero olvidar la gente que has tenido a tu alrededor cuando empezaste y que ha estado contigo cerca. Te echaremos mucho de menos y ese !Vamos Rafa! Siempre quedará para la historia», dijo el capitán. «Valores, respeto, humildad...has dado un ejemplo que cualquier persona y jugador quiere ser, la mejor educación es el ejemplo y tú has sido nuestro ejemplo como persona y nuestro ejemplo tenístico. Hay personas que son recodadas por sus logros, otros hasta el fin de sus días y otras que son recordadas eternamente y tú serás recordado eternamente»