El equipo español de Copa Davis ha quedado eliminado en las Finales de la competición, que se están disputando en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga, después de que Carlos Alcaraz, que había empatado la eliminatoria, y Marcel Granollers perdiesen el dobles definitivo (7-6(4), 7-6(3)) ante Países Bajos (1-2), un resultado que supone el fin de la carrera deportiva de Rafa Nadal.

El balear abrió el martes ante Botic van de Zandschulp, pero a pesar del esfuerzo tras tres meses de inactividad no pudo evitar la derrota (6-4, 6-4). El murciano logró poner el 1-1 frente a Tallon Griekspoor (7-6(0), 6-3), y el partido de dobles dictó sentencia. La pareja formada por el propio Van de Zandschulp y por Wesley Koolhof se encargó de llevar a los neerlandeses a semifinales y convertirse en 'verdugo' de España y de Nadal, que, a sus 38 años, pone fin a una trayectoria increíble de 92 títulos ATP, entre ellos 22 'Grand Slam', dos oros olímpicos y cinco Copas Davis, entre otros títulos. Antes, el primer punto de la eliminatoria estuvo cargado de emotividad.

Pasadas las 16.00 horas, David Ferrer confirmaba a Rafa Nadal como número dos del equipo: el mejor tenista español de la historia iba a saltar a la pista del Martín Carpena para jugar un individual. Además, en la salida a pista del equipo español, que portaba una bandera de la Comunidad Valenciana, la emoción estaba patente en el rostro del manacorí, al que se vio visiblemente emocionado durante el himno nacional. Y tan solo hicieron falta seis puntos para que Nadal sacara el puño por primera vez y consiguiera cerrar el siempre complicado primer servicio. En el otro lado de la pista, Van de Zandschulp a punto estuvo de liarse en su primer turno de saque con hasta tres dobles faltas, pero finalmente consiguió cerrar el juego e igualar el marcador. El partido fue ganando en intensidad, y el manacorí cada vez encontraba mayor profundidad y certeza en sus golpes, aunque continuaba incómodo al resto.

Nadal, durante su discurso de despedida.

Sin embargo, en el momento decisivo de la primera manga, con 4-4 en el marcador, el neerlandés consiguió su primera oportunidad de rotura al resto, y con un espectacular 'passing' obtendría su primer 'break' del partido. 5-4 a su favor y saque para cerrar una primera manga disputada, y no le tembló el pulso a Van de Zandschulp, que cerró el set con un servicio en blanco. Le tocaba remontar a Nadal y a España en el primer punto de la eliminatoria. Peor se pondría el partido para el balear tras ceder su primer saque en el primer juego del segundo set. Le estaba faltando regularidad en el juego a un Nadal que solo en puntos aislados mostraba su mejor versión. Y la empresa se pondría aún más difícil con un segundo quiebre y la incapacidad del español al resto, donde sus únicas alegrías llegaban en forma de doble falta de Van de Zandschulp. Y cuando peor pintaba el encuentro, Nadal encontró la profundidad en sus golpes le dieron las primeras opciones de rotura del partido y, a la tercera, conseguiría quebrar, por fin, el saque de su rival y colocarse, tras mantener su saque, 4-3. Y con el partido de nuevo en un puño, Van de Zandschulp se encargó de disipar dudas con un turno de saque en el que consiguió hasta tres 'aces', en lo que sería el preludio de los que podrían ser los últimos puntos de Nadal en una pista de tenis. El neerlandés cerraría el encuentro en su siguiente saque (6-4) en una hora y 51 minutos de encuentro.

Posteriormente, el murciano, número tres del mundo, saltó a la pista del José María Martín Carpena con la presión de no poder fallar. Un hecho que se notó en el juego del murciano en los primeros juegos del encuentro, en los que le costó encontrar los golpes ganadores. Además, el neerlandés, muy sólido en sus defensas, vio los frutos a su esfuerzo en el sexto juego de la primera manga, en el consiguió quebrar el saque del español tomando una peligrosa ventaja en el set (4-2). Pero la reacción de un Alcaraz cada vez más suelto no se hizo esperar, en su siguiente juego al resto devolvió el equilibrio al set consiguiendo su primer 'break' del partido. Una igualdad que mantuvieron ambos ante el decisivo 'tie-break'. Ahí, el de El Palmar desplegó su mejor tenis y con sus golpes acabó triturando a Griekspoor, que no consiguió sumar ni un solo punto a su marcador. Alcaraz había acabado el set en estado de gracia y lo trasladó al arranque del segundo. Enseguida tomó la delantera del marcador con un parcial de 3-0. Un único 'break' que sería suficiente para, con un gran nivel con el saque -solo concedió un punto al resto en toda la manga- sellar la victoria y el punto para España en una hora y 25 minutos de partido.

En el dobles, la pareja española comenzó con mayor determinación y enseguida dispuso de la primera opción de rotura en el segundo juego, pero no fructificó. Pero el encuentro fue igualándose y la siguientes opciones al resto la tendrían los neerlandeses sobre el saque de Granollers, pero, de nuevo, los saques se impusieron. Y con todo igualado y sin fisuras en los servicios, se llegaría a los instantes finales del primer set. Ahí, España volvió a poner, sin éxito, otro ritmo al resto, pero el 'break' continuaba resistiéndose, y el set se vio abocado al 'tie-break'. Una muerte súbita cargada de alternativas en el marcador, en el que tanto españoles como neerlandeses hicieron daño al resto. Y en ese contexto Van de Zandschulp y Koolhof se manejaron mejor para acabar llevándose la manga con un 7-4 en el desempate. Y con la eliminatoria contra las cuerdas, la reacción española llegó. Granollers y Alcaraz aprovecharon las dudas de Van de Zandschulp con su saque para conseguir la primera rotura del partido y tomar la delantera en la manga tras confirmarlo, con susto, en el siguiente juego. Una ventaja con la que España llegaría hasta el 4-2. Ahí, la dupla neerlandesa quebró el saque de Granollers, igualando un set que, como ocurriera en el primero, se iba a decidir en el 'tie-break'. Una muerte súbita que tuvo el mismo desenlace que la del primer set. Aunque esta vez los españoles fueron incapaces de conseguir ningún punto al resto, algo que si lograron los neerlandeses hasta en dos ocasiones para el definitivo 7-3 que les daba el set, el partido y el pase a semifinales.