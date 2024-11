Nadal: «Si yo fuera el Capitán no me elegiría para otro partido»

Rafael Nadal ha manifestado al final del encuentro ante Van de Zandschulp que posiblemente este haya sido su último partido como profesional ya que si de él dependiera la decisión, no se elegiría para un próximo encuentro. «No sé si hay más partidos. Por algo tenemos un capitán que toma decisiones, sigo siendo un jugador, pero no me pongáis a mí la presión de ser nada más que un jugador, no soy capitán y es él quien toma las decisiones, las que cree que son mejores. Si no me veía preparado me descartaría, pero no ha sido el caso, he entrenador bien para intentar ganar el partido, pero después en competición no he podido rendir. La preparación no había sido mala y con esta tesitura se toman decisiones. Después del partido, ojalá haya otra oportunidad y pasemos, aunque la situación está al límite, yo creo que pondría otro jugador si fuera capitán, pero no me corresponde a mí, no tengo ese poder de jugador a día de hoy»

El tenista indicó que ha hecho todo lo posible, pero no ha podido ser. «Me hubiera satisfecho darle el punto al equipo. He perdido mi partido, he salido a la pista con el objetivo de ayudar al equipo, lo he intentado, pero no ha sido posible. En este momento de mi carrera no me puedo quejar de nada, intentar disfrutar, jugar con la energía adecuada, con la actitud, era una posibilidad de que perdiera, espero que Carlos pueda ganar y después el dobles y podamos continuar adelante. Yo se seguiré trabajando muy duro para estar en el equipo en caso de que me necesiten otra vez y si no apoyaré desde la grada».

Sobre su emoción cuando sonó el himno nacional, Rafael dijo: «En el momento del himno al final sabía que podía ser mi último partido como tenista profesional por lo cual los momentos previos han sido emocionantes, un poco difíciles de gestionar, muchas emociones al final que son difíciles, he intentado hacerlo de la mejor manera posible, controlarlas, es difícil y no puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado sin parar, el público ha sido increíble. He intentado estar con la mejor actitud posible, energía adecuada fuera cual fuese el resultado, ha habido un mínimo resquicio al final, el rival ha sido mejor que yo, todo ha sido muy al límite. Se tomó la decisión que tomara yo, era una decisión y un poco de riesgo, David nos había visto entrenar a todos y pensaba que era lo adecuado. No he podido dar el punto, no puedo decir lo siento porque esto es deporte, lo he intentado como siempre y uno no puede controlar el nivel que tiene, solo la actitud y energía y eso no me ha fallado. Cuando uno lleva tiempo sin competir quizás he estado más acertado en algunos entrenamientos que en la competición, eso pasa en ocasiones».

El jugador habló de su nivel y si bien no se descartó para próximos partidos, entiende que es muy difícil. «Lo viviría todos los días, pero una cosa es lo que me apetezca a mí y otra lo mejor para el equipo, las cosas que apetecen a uno no va acorde con lo que es mejor para el equipo. Este martes había la incógnita de saber cómo respondería en competición y en los entrenamientos había funcionado más o menos bien. Vamos a ver cómo se desarrolla la situación esta semana seguiré trabajando para ser elegible si hay que jugar dobles o individual, pero visto lo que yo he visto de mi nivel en competición creo que si yo fuera el capitán no me elegiría a mí. No tengo poder de decisión y si el viernes me dice que quieres que juegues tú yo saldré con la máxima ilusión».

«Contento, he hecho lo que he podido. Simplemente no he tenido la capacidad de leer el juego lo rápido para sentirme en control. Una pista muy rápida y con muy pocos partidos ha pasado todo muy rápido. No hay tiempo para pensar y controlar todo pasa muy rápido y cuando uno está fuera de competición es difícil coger el ritmo. Son muchas reacciones rápidas que uno necesita que funcione de manera automática sin pensar y yo no tengo ahora estos automatismos. He sido muy autocrítico en mi carrera y no será hoy en el último cuando la haga».

Indicó también que ha habido encuentros mucho más emotivos. «No creo el de más nivel emocional, pero hay un cúmulo de circunstancia que hace que todo vaya muy rápido, que sea difícil que tenga el control porque no tengo los automatismos, la pista es más rápida y no tenía la agilidad mental para tomar las decisiones sin pensar. No he sido capaz de gestionar bien. Ha habido más partidos estresantes que este, puede que sea mi último partido, son emociones que he tenido que gestionar y he sido duro y autocrítico conmigo mismo durante toda mi carrera para mejorar, aun ganando he buscado cosas negativas, y hoy no voy a ser duro conmigo mismo, he hecho lo que he podido y no me ha dado para más. Entrenaré para si se dan las circunstancias estar en la pista mejor de lo que he estado hoy. Hay que animar al equipo».