La afición mallorquina arropa a Nadal en su despedida

Los aficionados mallorquines al tenis y seguidores de Rafael Nadal no se quisieron perder esa cita histórica de Málaga a pesar de la incertidumbre no resuelta hasta el último momento si el campeón de Manacor iba a saltar a la pista del Martín Carpena o no. Las instituciones estuvieron representadas por el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzá, quien expresó su orgullo «por representar al Govern en un día tan señalado para el deporte balear y esperemos que Nadal se retire con una victoria».

No podía faltar en Málaga Alberto Tous, el primer gran tenista mallorquín, y que en la misma mañana del martes tuvo una reunión de la Federción Española de Tenis. Tous comentó sentir una «sorpresa porque no pensaba que Rafa iba a jugar, pero si salta a la pista es porque está en condiciones». Dos de los mejores amigos del tenista de Manacor, Joan Suasi y Tomeu Salvà, tampoco se quisieron perder este histórico día y confesaban su sorpresa. «No esperábamos que fuera a jugar, pero en la vida hay que tomar decisiones», comentaba Suasi. Antonio Cordonnier y Armando Castillo son dos grandes aficionados que vinieron acompañados por sus esposas, Fabiana Corroto y Laura Nobleza. «Como tenemos ascendencia de Argentina e Italia y también somos mallorquines tenemos un poco dividido nuestro corazón, pero hoy es un día para Rafa», comentaban. Las hermanas Gracia y Francisca Romero vieron ganar ya a Nadal su primer Masters 1000 en el año 2005 en la final de Mzdrid disputada ante el croata Ivan Ljubicic. «Hemos sufrido y disfrutado mucho con él durante todos estos años y sólo tenemos palabras de agradecimiento». Abelardo Oleano, vicepresidente segundo de la Federación Balear de Tenis y candidato a la presidencia en las elecciones conovocadas para dentro de unos meses, vaticinaba un día «lleno de emociones porque a lo largo de todos estos años, además de sus éxitos deportivos, Rafa se ha hecho querer».