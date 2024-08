Sinner dio positivo en control antidopaje en Indian Wells

El tenista australiano Nick Kyrgios calificó como «ridículo» que el italiano Jannik Sinner no haya sido sancionado por dopaje tras dar positivo en marzo en Indian Wells (EE.UU.) por clostebol, una sustancia prohibida, y consideró que el número uno del mundo «debería estar fuera (del circuito) durante dos años». «Es ridículo, ya sea accidental o planeado. Te hacen dos pruebas con una sustancia prohibida (esteroides)... Deberías estar fuera durante dos años«», dijo Kyrgios a través de una publicación en su cuenta de X. »Tu rendimiento mejoró. Crema para masajes... Sí, está bien», añadió el australiano. Kyrgios también respondió a algunos usuarios en X tras su crítica inicial: «(Si no mejoró su rendimiento), entonces, ¿por qué le quitaron el dinero del premio y los puntos de Indian Wells? ¿Hizo algo mal o no? Por qué dijeron que había dado negativo en los dos tests», argumentó. «¿Accidental? ¿De verdad crees que el fisioterapeuta le puso crema de fisioterapia en un corte que le hizo fallar en dos pruebas de esteroides anabólicos?», preguntó el tenista australiano a otro usuario de la red social.