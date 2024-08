Cilic da lustre al Challenger ATP de la Rafa Nadal Academy

El croata Marin Cilic será una de las grandes estrellas de la sexta edición del Rafa Nadal Open by Movistar que se celebrará del 26 de agosto al 1 de septiembre en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy. Marin Cilic, ex número 3 del mundo, atesora un palmarés envidiable gracias al US Open conquistado en 2014, a sus 20 títulos ATP, a la Plata olímpica lograda en Tokio y a la Copa Davis que levantó con Croacia. Tras dos temporadas marcadas por las lesiones, Marin Cilic volverá a competir en el ATP Challenger Tour, en el que ya conquistó dos títulos en 2007 (Casablanca y Rijeka) y en que intentará coronarse 17 años después.

El momento estelar de su carrera transcurrió en agosto de 2014 cuando llegó al Abierto de los Estados Unidos como decimocuarto cabeza de serie y en el contexto de una era dominada por el denominado 'Big 4'. Desde que Juan Martín del Potro ganara el US Open en 2009, tan solo Stan Wawrinka en el Australian Open de 2014 había sido capaz de robar algún Grand Slam a los cuatro mejores del mundo: Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray. El gigantón de Medgugorje doblegó a Federer en semifinales y superó en la final a Kei Nishikori por un triple 6-3. Además del US Open, entre los grandes hitos que decoran el palmarés del croata figuran sus actuaciones estelares representando a su país de su país. Tras la dolorosa derrota en la final de la Copa Davis de 2018 frente a Argentina, Cilic se repuso y tan solo un año después dio a su Croacia la segunda ensaladera. Por si fuera poco, en 2021 sumó en Tokio una brillante plata olímpica. El Rafa Nadal Open by Movistar recibirá a otro campeón del US Open tras la participación de Andy Murray (Ganador en Flushing Meadows en 2014) y de Carlos Alcaraz, que jugó el Challenger tres años antes de lograr su primer título de Grand Slam. La presencia del croata será, sin duda, uno de los grandes atractivos para los amantes del tenis. El público podrá acudir gratuitamente a la Rafa Nadal Academy by Movistar para disfrutar de este torneo del circuito ATP Challenger Tour que se celebra en Manacor la última semana de agosto. El único requisito es haber descargado las entradas gratuitas a través de la web oficial del evento .