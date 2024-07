Jaume Munar se despide de Wimbledon

El australiano Alex de Miñaur impuso su condición de favoritísimo ante el mallorquín Jaume Munar y le derrotó por 6-2, 6-2 y 7-5 en la segunda ronda de Wimbledon.

De Miñaur, noveno favorito y campeón hace unas semanas en 's-Hertogenbosch, no dio opción a Munar, que por tercer año consecutivo se marcha en la misma ronda. El de Santanyí no estuvo nunca cómodo contra uno de los tenistas más sólidos del circuito y acabó desesperado ante los 36 errores no forzados que cometió.

El balear tuvo un pequeño amago de remontada en el tercer set, después de salvar tres puntos de partido con 5-3 y evitar que De Miñaur sentenciara con su saque. Sin embargo, el australiano no tardó en reaccionar y desde el 5-5 no volvió a perder un juego. De Miñaur se enfrentará en tercera ronda a Lucas Pouille o a su compatriota Thanasi Kokkkinakis.