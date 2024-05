Nadal se confiesa «feliz por volver a jugar tres horas y encontrarme bien»

Rafael Nadal, que este jueves se impuso en primera ronda del Masters 1.000 de Roma al belga Zizou Bergs (4-6, 6-3 y 6-4), aseguró que está «feliz» por haber vuelto a jugar tres horas y no tener molestias.

Nadal tuvo que remontar a Bergs tras ceder el primer set, pero tras una batalla intensa consiguió darle la vuelta con una gran reacción.

El de Manacor, 10 veces campeón, reconoció que, pese a un buen inicio, tuvo dudas tras su mal juego en mitad del primer envite. «El partido había empezado bien para mí, pero he jugado un juego mal, con 20 minutos de dudas y sin tranquilidad», dijo sobre la pista central del Foro Itálico.

Pero pese a todo, está contento por su estado de forma: «Estoy feliz porque he encontrado la manera de ganar después de eso. Y porque he vuelto a jugar 3 horas y me encuentro bien».