La Copa Davis, hecha arte

Alberto Tous, el tenista mallorquín más destacado de Mallorca hasta la irrupción de Carlos Moyà y Rafael Nadal, ha sido el promotor de un regalo muy especial. El extenista, que llegó a ser el 52 en el ranking individual de la ATP, es el artífice de un encuentro de tenistas que se remonta a hace ocho años. «Quería que por lo menos una vez al año nos juntáramos extenistas y se me ocurrió que el ‘requisito’ sería haber representado a España en la Copa Davis». El Real Club Tenis de Barcelona fue el escenario elegido y la fecha durante la celebración del Conde de Godó. «Siempre ha sido un encuentro muy íntimo, sin parejas ni prensa. En la primera edición me ayudó mucho Albert Costa, que era el director del torneo», explica Tous.

Alberto Tous, Jorge Cambra, presidente del Real Club de Tenis Barcelona con el cuadro, y Álex Corretja en el encuentro celebrado este martes.

Pero este año, el finalista de Roland Garros junior en 1980, ha querido dar un toque especial a este encuentro, celebrado este martes. «Encargué a la artista italiana Anna Baches que realizara un cuadro a partir de una foto de nuestras reuniones, pero en la que aparecían extenistas que ya no están entre nosotros como Manolo Santana y Andrés Gimeno, pero que sí habían venido los primeros años», comenta el ganador de tres títulos individuales de la ATP.

Imagen de grupo de los extenistas que acudieron al encuentro organizado por Alberto Tous.

Alberto Tous está muy agradecido a compañeros que viajaron desde Estados Unidos sólo para estar presentes el martes en Barcelona. «José Higueras vino desde California y Emilio Sánchez Vicario desde Miami. Fue un detallazo por su parte». El presidente del Real Club Tenis de Barcelona, Jorge Cambra, recibió el original y Tous encargó también una copia del mismo que recibieron cada uno de los asistentes.

«Un extrabajador italiano de la ATP llamado Vittorio Selmi me ha ayudado estos años a montar este encuentro. Él me dijo que lo había intentado con otros países pero que había sido imposible. Será que no tienen la unión que tenemos nosotros, y eso es de lo que más orgulloso estoy», concluye Tous.