El Mallorca Championships se 'americaniza'

Toni Nadal también se ha referido al regreso de su sobrino Rafa a las pistas este martes en el Torneo Banc de Sabadell-Conde de Godó. «Estoy expectante ya ver si consigue acabar el partido bien. Le ha tocado el 60 del mundo y no será fácil. Dentro de poco cumplirá 38 años y sabe que no le queda mucho tiempo de tenis, pero ojalá que éste no sea su último año», ha explicado. Sobre la posible presencia en el Mallorca Championships de su sobrino se mostró más que cauteloso. «Eso se lo tenéis que preguntar a él y a Carlos Moyà. Yo no he hablado nada con ellos sobre este tema».