Nadal: «En España deberíamos estar muy felices por tener a alguien como Alcaraz»

Rafa Nadal aseguró este domingo que los españoles deberían sentirse «muy felices por tener a alguien como Carlos Alcaraz» después de protagonizar un espectacular partido de exhibición en Las Vegas que acabó con victoria de 'Carlitos' por 3-6, 6-4 y 14-12 en el desempate final.

«Es un gran reto, es una generación completamente distinta. En España deberíamos estar muy felices por tener a alguien como Carlos. Es un gran jugador, con tan solo 20 años ganó dos 'grandes', varios torneos muy importantes. Como aficionado voy a seguir disfrutando mucho con él», dijo Nadal en la entrevista a pie de campo en el estadio Michelob Ultra Arena de Las Vegas.

Nadal, que volvió a competir por primera vez desde el 5 de enero en Brisbane, cuando sufrió una microrrotura muscular, se mostró muy feliz por el partido más allá de la derrota.

«Tenía que estar aquí el año pasado pero lamentablemente tuve unos problemas y no pude. Me divertí. Felicidades a Carlos por un gran encuentro», afirmó Nadal, quien se rindió tras anular cinco bolas de partido.

El de Manacor dedicó además un sentido mensaje de agradecimiento a los aficionados españoles.

«Solo puedo dar las gracias a todos los seguidores, españoles, latinos de todo el mundo. Durante mi carrera siempre me he sentido increíblemente querido y apoyado por todo el público latino. Que este partido se haya podido ver en todo en el mundo, y en la comunidad latina en particular, significa mucho. Os mando un abrazo a todos», aseguró en español.