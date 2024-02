Después de la polémica suscitada por su fichaje por Arabia Saudí, Rafa Nadal desveló este miércoles los motivos que le han llevado a tomar la decisión de dar su apoyo al país y asegura que desde esa posición trabajará para defender «los valores» que cree correctos junto a una Arabia que «se ha abierto al mundo» y quiere evolucionar, una decisión que reconocerá equivocada si no hay esa progresión en un país «con un gran potencial». Estas declaraciones de Nadal se produjeron por la noche en una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta. No obstante, a lo largo de la charla con la periodista Ana Pastor, el tenista de Manacor dejó otros titulares destacados sobre su estado físico y su participación en otras competiciones a lo largo de este 2024 pero también sobre el Real Madrid.

Nadal habló como era de esperar de su acuerdo con Arabia Saudí y estas son algunas de las cuestiones que abordó:

- «No creo que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen».

- «Si hablamos de que es un tema económico yo diría que no. Me pagan, sí, que necesito el dinero que voy a recibir, para nada. Ni me va a cambiar la vida el dinero que me van a pagar».

- «No creo que haya defraudado a la gente, yo creo que la gente no tiene la información».

- «Voy a tener la libertad para poder trabajar con los valores que yo creo que tengo que trabajar y que sean correctos. Si eso no ocurre, diré que cometí un error».

🎾 Rafa Nadal: "Arabia se ha abierto al mundo, si no evoluciona como yo creo diré que me equivoqué" https://t.co/CwcTn99NwS — EP Deportes (@EPdeportes) February 14, 2024

El tenista mallorquín fue cuestionado por la periodista sobre la igualdad en el ámbito deportivo. Esto es lo que dijo:

- «Para mí la igualdad no es regalar, la igualdad reside en si Serena Williams genera más que yo, que gane más que yo. Yo quiero la igualdad, yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si generan más que los hombres».

Nadal respondió también en calidad de socio del Real Madrid, sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé o asumir la presidencia del club merengue.

- «Claro que quiero a Mbappé. Yo no soy rencoroso».

- «Está en su ciudad, tiene una presión tremenda y le ponen todo el dinero del mundo sobre la mesa. Ojalá este año tome otra decisión».

- «Si la vida me lleva a tener la oportunidad de eso, y se dan las condiciones, sí claro que me haría ilusión. Yo qué sé dentro de 15 años lo que pueda pasar, cuando nuestro mejor presidente tome otra decisión con su vida».

Palabras tuvo también para sus compañeros en las pistas, para el joven Carlos Alcaraz, también para quien cree que es el mejor tenista de todos los tiempos, y para su futuro más inminente

- «Carlos es un jugar supercompleto, no le veo debilidades como yo las tenías, a su edad».

- «Diría que Novak Djokovic es el mejor de la historia».

- «Sé que no estoy para jugar con los grandes jugadores».