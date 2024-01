Federer visita a Rafa Nadal en su academia de Manacor

Roger Federer ha estado hoy en la academia de Rafa Nadal en Manacor. El ganador de 20 Grand Slams, retirado en septiembre de 2022, vio la evolución del complejo, que ha crecido de forma exponencial desde que él fuera el invitado de honor a la inauguración en octubre de 2016.

Rafa Nadal ejerció de ‘cicerone’ y le mostró la academia y durante su paseo se fotografió con algún alumno, así como con Joan Nadal, hijo de Toni Nadal.

Desde que abandonara la práctica profesional del tenis, Federer ha sido espectador de lujo en torneos como el de Wimbledon, además de estar disfrutando de un retiro en el que de forma espontánea recibe homenajes multitudinarios, como cuando fue invitado a subirse al escenario por Chris Martin, el líder de Coldplay, en Zurich.

Joan Nadal, hijo de Toni Nadal, con Roger Federer.

En los últimos días, Nadal se ha visto envuelto en una polémica al haber dado a conocer que será el embajador de tenis en Arabia Saudí. Su contrato con el país árabe ha sido muy criticado en las redes sociales. En 2018 Federer fue invitado a jugar un torneo de exhibición en el King Abdullah Sports City de Yeda junto a Novak Djokovic y el propio Nadal. El tenista suizo rechazó la invitación, pero no así los otros dos componentes del Big Three. El anuncio de la celebración de este evento se hizo público una semanas después de que el periodista saudí Jamal Khashoggi, columnista de The Washington Post, fuera asesinado en el consulado saudí de Estambul por agentes del gobierno saudí enviados por el príncipe Mohamed bin Salmán. A pesar de este hecho Nadal y Djokovic mantuvieron su intención de jugar, pero al final el evento no llegó a producirse por unos problemas físicos del tenista mallorquín.