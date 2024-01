Reacción incompleta de Jaume Munar en el Abierto de Australia

Jaume Munar ha dicho adiós este miércoles al Abierto de Australia al caer ante el francés Adrian Mannarino por por 3-6, 3-6, 6-1, 6-2 y 3-6 en tres horas y media. El mallorquín, que había pasado por encima en su debut en Melbourne Park frente al ruso Shevchenko, ha visto como se quedaba a medias su remontada en el quinto y definitivo parcial cuando había logrado igualar los dos sets que se había apuntado su adversario de inicio.

Jaume Munar, número 83 de la clasificación mundial, buscaba romper su techo en el Abierto de Australia, donde nunca antes había superado la segunda ronda, pero se ha topado con el buen hacer de Adrian Mannarino, al que nunca se había enfrentado hasta este miércoles en el que la lluvia se ha encargado de retrasar el grueso de la jornada en Melbourne Park.

El balear se despidió de Australia con sensaciones positivas después de arrollar al ruso Alexander Shevchenko en primera ronda y ofrecer una meritoria batalla al inteligente Mannarino, que acabó desquiciado en algunos tramos del tercer y cuarto set, como consecuencia de la solidez de Munar.



Munar, que ha compartido gran parte de su adolescencia con Rafael Nadal, comentó en su última rueda de prensa que ha encontrado soluciones en su juego a partir de una metamorfosis tanto en su servicio como en su derecha.



El de Santanyí acabó el choque con 36 ganadores y 46 errores no forzados, que no se alejaron de los 31 y 42 del galo, respectivamente.



Con la derrota, el mallorquín no pudo mejorar su mejor registro en Melbourne Park, el cual databa de 2020 cuando cayó en segunda ronda con Hugo Gaston.



Tras la baja de Munar, los únicos españoles con opciones en el cuadro masculino son Carlos Alcaraz (2) y Alejandro Davidovich (23).