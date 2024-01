Munar pasa ronda en el Open de Australia

El balear Jaume Munar pasó por encima del ruso Alexander Shevchenko (6-3, 6-3 y 6-1) en menos de dos horas para apuntarse la primera victoria del cuadro masculino del Abierto de Australia. Su próximo rival se conocerá tras la conclusión del choque que enfrentará al suizo Stan Wawrinka con el francés Adrian Mannarino (20). El mallorquín, que estuvo excelente al resto después de convertir seis de las 15 puntos de rotura que dispuso, igualó su mejor marca a orillas del río Yarra que estableció en 2020 tras caer en su segundo choque ante el local Alexei Popyrin.

Celebró con energía la victoria, con salto y el puño en alto, después de quitarse la espina clavada de la edición pasada, en la que cayó estrepitosamente en su estreno por un severo 6-3, 6-2 y 6-3 ante el checo clasificado de la previa Dalibor Svrcina. Por su parte, el joven ruso (48 clasificado), que se convirtió en uno de los tenistas que más puestos escaló durante la campaña pasada, tampoco pudo superar al español en este segundo asalto después de que cayera contundentemente en el primer duelo que mantuvieron en 2022 sobre la tierra del Challenger de Marbella (6-2 y 6-2).

«He hecho la mejor pretemporada de mi vida, con muchos cambios que me han hecho salir de mi zona de confort. Venía con expectativas de jugar muy bien pero luego la verdad es que no me esperaba ganar así de contundente», explicó el mallorquín. «Ahora hago muchas menos horas de entrenamientos y a nivel tenístico he cambiado algunas cosas en el saque y la derecha, por ejemplo, la he cambiado de arriba a abajo», agregó el encargado de sumar el primer triunfo español.

«Han sido seis años donde me había estancado a nivel personal, no en lo tenístico. Nunca conseguía introducir cambios abruptos. Mi juego es muy diferente ahora, intento irme más hacia adelante y romper barreras», comentó un renovado Munar que siempre fue conocido por sus capacidades defensivas y su control desde la línea de fondo. «Es una obsesión cruzar el top-50. Mi objetivo es llegar a noviembre y haber hecho algo diferente a otros años. Veremos dónde nos lleva ese cambio», argumentó un esperanzado Munar que se cruzará en segunda ronda con el francés Adrian Mannarino o el suizo Stan Wawrinka. «No me importa con quien jugar de los dos, he ganado y perdido con ambos, así que no importa», agregó.

Munar, que tiene un vínculo especial con el entorno de Rafael Nadal, aseguró sobre el campeón de 14 Roland Garros que «a nivel tenístico está preparado para volver pero a nivel físico creo que no lo sabe ni él. Si está, en tierra será el mejor sin alguna duda», concluyó.