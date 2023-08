Carlos Alcaraz sigue adelante en el Abierto de Canadá

Los españoles Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich ganaron este miércoles sus partidos en el Abierto de Canadá, que se disputa en Toronto, y se encontrarán en los octavos de final con el polaco Hubert Hurkacz y el noruego Casper Ruud, respectivamente.

Alcaraz encontró más dificultades de lo previsto ante el estadounidense Ben Shelton (41), que el martes había eliminado al también español Bernabé Zapata. El potente saque de Shelton, que llegó a los 230 kilómetros por hora, planteó problemas al español en su debut en las pista del Estadio Sobeys de Toronto. Carlos Alcaraz resolvió el partido en el tie-break del segundo set, lo que dejó el marcador en un 6-3 y 7-6(3) tras una hora y 38 minutos de partido. El español reconoció posteriormente que la agresividad y potencia de Shelton no le habían dejado desarrollar su juego.

«Las primeras rondas de cada torneo son complicadas pero quizás hoy un poquito más contra el tipo de jugador que me he enfrentado. Pero muy contento al final de poder sacarlo y tener otra oportunidad en la siguiente ronda para ser un poco mejor», dijo el tenista murciano.

Por su parte, Davidovich (37) solucionó su papeleta ante Alexander Zverev (16) con más facilidad de lo esperado gracias a los numerosos errores del alemán, especialmente con su servicio. Davidovich calificó su victoria ante Zverev como una de las más importantes de su carrera y añadió que ha aprovechado los errores del alemán con un juego «muy valiente, muy rápido».

«Le he puesto mucho ritmo, mucha intensidad desde el primer momento y creo que eso se le ha venido a él encima. No ha sacado muy bien hoy, ha tenido muy bajo el porcentaje de saque y lo he aprovechado», concluyó.

Otras sorpresas del día fueron las victorias del francés Gael Monfils (276), que se deshizo con soltura del griego Stefanos Tsitsipas (4), y la del estadounidense Marcos Girón (70) sobre el danés Holger Rune (6), y la del también estadounidense Mackenzie McDonald (59) ante el ruso Andrey Rublev (7).

En otros partidos de la jornada, el ruso Daniil Medvedev (3) ganó a Matteo Arnaldi (66), el italiano Jannik Sinner (8) a su compatriota Matteo Berrettini (38), el estadounidense Taylor Fritz (9) al francés Ugo Humbert (34) y el también estadounidense Tommy Paul (14) al argentino Francisco Cerundolo (22).

Otros jugadores que avanzaron tras la jornada del miércoles son Lorenzo Mussetti, Alex de Minaur, Andy Murray, Milos Raonic y Aleksandar Vukic.