El Mallorca Championships corona a su tercer campeón

El Mallorca Championships luce desde este sábado en su palmarés el nombre de Christopher Eubanks, que ha vivido su gran día como profesional al conquistar su primer título ATP sobre la hierba de Santa Ponça. El jugador estadounidense de 27 años y número 77 de la clasificación mundial ha doblegado al cuarto cabeza de serie, Adrian Mannarino, por 6-1 y 6-4 en apenas una hora de final que le ha permitido convertirse en el sucesor de Stefanos Tsitsipas en el cuadro de honor de la cita.

«Significa todo para mí. El arduo trabajo que he estado realizando, los altibajos a lo largo de estos años... todo se está juntando ahora en este punto de mi carrera. Ahora solo quiero seguir trabajando aún más duro para sentir este sentimiento aún más», explicaba Eubanks emocionado tras levantar el trofeo entre los aplausos del público del Mallorca Country Club.

En su primera final el jugador estadounidense no dejó resquicios a las dudas. Ni se dejó impresionar por el momento ni por su rival, que partía como favorito. Desde el inicio empezó marcando las diferencias y no daría opción a Mannarino en la primera manga. El francés no encontró la forma de hacerle daño a un jugador que llegaba al envite crecido después de haber sobrevivido a cinco puntos de partido en contra en las semifinales ante Lloyd Harris.

Eubanks se mostró inquebrantable con su servicio y no dejó ni una sola opción de ruptura a Mannarino, que cedió el suyo en el inicio de la segunda manga y ya no pudo voltear la situación. El estadounidense, que en su camino hacia la final había dejado en la cuneta a sus compatriotas Michelsen y Ben Shelton y al francés Rinderknech, aprovechó su primera oportunidad en el décimo juego para conquistar el Mallorca Championships.

El triunfo en la cita mallorquina de la ATP no sólo le reporta su primer trofeo en el circuito ATP y un premio de 139.270 euros sino que también le permitirá acceder por primera vez al top 50 del ránking. Eubanks avanza 34 posiciones y, además, se carga de confianza de cara a su estreno en Wimbledon, donde se las verá en primera ronda con el brasileño Thiago Monteiro.

Eubanks se suma a la lista de campeones individuales del Mallorca Championships, que en su estreno en el calendario coronó al ruso Daniil Medvedev como primer campeón y el año pasado hizo lo propio con el griego Stefanos Tsitsipas.

Por otra parte, el indio Yuki Bhambri y el sudafricano Lloyd Harris se adjudicaron el título de dobles del Mallorca Championships sobre la hierba de Santa Ponça al superar en la final por 6-3 y 6-4 a la pareja formada por el neerlandés Robin Haase y el austríaco Philipp Oswald.