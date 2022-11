Rafa Nadal regresa a la competición: «Dejas a tu hijo en casa y ya lo extrañas»

Rafa Nadal regresa este miércoles a la competición con el Masters 1.000 de París-Bercy, un torneo que se juega en una superficie 'indoor' que le resultará «más difícil» tras otro parón de más de un mes sin competir. Antes de debutar, el mallorquín ha ofrecido una rueda de prensa en la que se ha sincerado sobre su faceta como padre. «Dejas a tu hijo en casa y sin poder verlo después de dos o tres semanas, cuando todavía apenas nos conocemos, y ya lo extrañas, es una nueva experiencia, pero todos los cambios son difíciles en la vida», ha confesado.

Eso sí, el tenista ha agradecido los avances tecnológicos para poder seguir en contacto con su familia: «Ahora tenemos la suerte de que con la tecnología puedes hacer videollamadas y es algo que ayuda mucho», ha indicado. Respecto a sus expectativas en el torneo parisino, su objetivo ahora es ser competitivo: «Para ser claro, no estoy mirando al número uno, es un objetivo que te interesa, pero ya no lucho por serlo, no lo he hecho en el pasado. He logrado este objetivo varias veces durante mi carrera, lo cual me enorgullece, pero como digo muchas veces, estoy en una etapa de mi carrera en la que sólo lucho por ser competitivo en cada torneo que juego».

El de Manacor se ha mostrado «orgulloso» de su positivo 2022, en el que ha logrado «muchas cosas buenas» tanto a nivel deportivo como personal. «Mantener la pasión, el amor por el juego y el espíritu de lucha todos los días y en cada entrenamiento, es motivo de orgullo. Espero divertirme tanto en los dos últimos torneos de la temporada», deseó. El balear está «feliz» de su regreso al circuito tras otro parón en su temporada y que le ha impedido jugar en las últimas cinco semanas ya que su último partido fue el doble junto al suizo Roger Federer en la Copa Laver y el último a nivel individual, los octavos de final del US Open ante el estadounidense Francis Tiafoe.