La actualización de la clasificación mundial ha provocado una situación inédita para el tenis español, que por primera vez cuenta con dos de sus representantes ocupando las dos primeras posiciones. Con Carlos Alcaraz y Rafael Nadal situados en los puestos uno y dos del ránking ATP es la primera vez que la Armada cuenta con dos de sus jugadores en la cima del planeta tenis. Desde el año 2000 no se repetía el mismo escenario cuando dos raquetas del mismo país como Pete Sampras y Andre Agassi estaban al frente del circuito.

La derrota de Casper Ruud en el torneo de Seúl ha permitido que Rafael Nadal ocupe la segunda posición en la clasificación mundial. Alcaraz, que ascendió al ático del ránking tras conquistar el US Open, lidera la tabla con 6.740 puntos, mientras que el mallorquín se mantiene con 5.810 puntos tras su participación en Nueva York. El tercer puesto lo ocupa ahora el noruego con 4.930 puntos. El murciano tiene previsto competir esta semana en el torneo de Astana, pero Nadal, que no defiende puntos en lo que queda de temporada, no ha definido su calendario de competición oficial mientras está pendiente de su inminente paternidad.

Sampras y Agassi fueron los últimos jugadores del mismo país que dominaron la clasificación y el primero ya formó parte junto a Michael Chang que aspiran a reeditar Nadal y Alcaraz, que para lograrlo tendrían que terminar el año en los dos primeros escalones como hicieron los norteamericanos en 1996. Cabe destacar que tanto el mallorquín como el murciano también son los dos mejores jugadores del ránking del año en la clasificación para las Finales ATP que este curso tendrá su sede en Turín entre el 13 y el 20 de noviembre.

Nadal, que jugó recientemente la Laver Cup en la emocionante despedida del tenis de Roger Federer, ha recuperado el número dos del ránking ATP después de ocuparla por última vez en mayo de 2021, aunque se trata de una plaza que conoce a la perfección. No en vano el de Manacor es el es el jugador con más semanas en el top 2 (580) en la historia del escalafón (creado en 1973), superando los registros de Roger Federer (528 semanas) y de Novak Djokovic (520).