Rafa Nadal se ha retirado de la Laver Cup, en la que el viernes disputó junto a Roger Federer el partido de dobles, el último de la carrera del suizo, por «motivos personales», ha confirmado este sábado la organización del torneo. «Rafael Nadal se retiró por motivos personales. Será reemplazado por Cameron Norrie», informó el certamen en sus redes sociales.

El balear, según apuntan algunas fuentes, volará a Mallorca para estar con su mujer, con la que espera su primer hijo. El británico Cameron Norrie ocupará el lugar de Nadal en el equipo europeo en el torneo que se disputa hasta el domingo. Probablemente, Nadal no hubiese viajado a Londres si Federer no le hubiera pedido formar el dobles con él en su partido de despedida, en el que finalmente cayeron contra los estadounidenses Jack Sock y Francis Tiafoe (4-6, 7-6(2) y 11/9).

Este viernes reconocía a los medios sus dudas a continuar. «No estoy bien. No voy a jugar. Si me voy o no... Necesito volver a la habitación y pensarlo bien. Ahí tengo que decir. Tengo un conflicto interno bastante importante y ahora mismo no os puedo contestar. Cuando terminen todos estos momentos de emoción volveré a mi habitación y veré qué es lo que tengo que hacer». Finalmente, se ha retirado del certamen.